Oude nieuwe lindes voor Landgoed Lemferdinge

De bejaarde bomen zijn geveld omdat ze gevaarlijk werden. Ze worden vervangen door bomen die opgekweekt zijn vanuit een boom uit de buurt.

Positionering

Op de plek waar de kolossale bomen stonden zijn twee plantgaten gemaakt. "Vier maanden geleden hebben we de grond verbeterd", vertelt Gerard Brand van Brand Boomverzorging. "We planten twee mooie bomen die stammen van originele bomen van honderden jaren oud. De gaten zijn zo gepositioneerd dat de eerste als een 'T' op het hart van de achtergevel van het pand staat en de tweede op een lijn met de zijgevel. Als je straks langs het pand loopt zie je die boom staan."

Moedermateriaal

"De moedermaterialen van de nieuwe boompjes komen uit Tynaarlo van lindes van meer dan tweehonderd jaar oud", aldus André Efftink van Landschapsbeheer Drenthe. Het belang van streekeigen genenmateriaal is dat deze bomen gewend zijn om in deze streek te staan." Er wordt nogal wat getransporteerd over de wereld waaronder bomen uit Italië. "Die bomen komen vanuit andere grondsoorten die je hier niet vindt zoals klei."

Efftink: "Deze bomen zijn hier van nature gekomen en staan er al heel lang. We hadden toen nog geen autowegen of grote transportmiddelen dus je weet zeker dat ze hier uit de buurt komen. We vinden het heel belangrijk om op een historische plek zoals dit zo'n type boom terug te planten."

Begeleiding

De jonge bomen staan op hun plek. "Er komt een gietrand rondom de boom. Dat is een rand waar in de zomer nog water gegeven kan worden. We zullen de bomen in hun jeugdfase begeleiden door ze te snoeien zodat het later goede, grote bomen worden waar ons nageslacht van kan genieten."

Lees ook: