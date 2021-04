Hospice Hoogeveen wordt aangepakt: ‘Op een gegeven moment wordt het te krap’

Het Willem de Boer Huis in Hoogeveen wordt verbouwd. Dit is een hospice waar mensen terecht kunnen voor zorg en verblijf in de laatste levensfase. Ruim vijftien jaar na de opening wordt het hospice uitgebreid met een grote opbergruimte en worden de gastenkamers gerenoveerd. De verwachting is dat het gebouw zo'n vijf weken gesloten zal zijn.

"Op een gegeven moment wordt het te krap", vertelt coördinator Esther van Dijk. "Het is belangrijk dat we ons werk goed kunnen blijven uitvoeren, daarom gaan we verbouwen. We bestaan nu vijftien jaar. Door te renoveren hopen we dat we meer toekomstbestendig zijn om de juiste zorg te kunnen blijven geven aan onze gasten."

Sfeervol

De verbouwing staat al een tijd op de planning, een gebrek aan ruimte blijkt het grootste struikelblok. "Alle schuurtjes en zolderkamers zitten volledig vol met spullen, dus het werd wel wat vol", zegt van Dijk. "We krijgen nu een uitgebreide opbergruimte. Zo kunnen we alles op een verantwoorde manier een goede plek geven."

Ook de gastenkamers worden grondig aangepakt. "Die zijn wel toe aan een renovatie", vervolgt ze. "Er komen nieuwe vloeren en de muren worden geschilderd. We krijgen ook nieuwe verlichting die sfeervol is tijdens de momenten dat het nodig is, maar tegelijkertijd functioneel moet zijn als er zorg verleend wordt."

Eind mei

Van Dijk en haar collega's hebben niet stilgezeten de afgelopen dagen, de eerste gastenkamers zijn al leeggehaald. "Er staan grote containers buiten waar we alle spullen in hebben gezet met zijn allen. De bouwonderneming is ondertussen begonnen met het uitgraven van de grond buiten voor de nieuwe berging. Volgende week gaan ze binnen aan de slag."

Eind mei moeten de deuren van de hospice weer opengaan, maar dat is nog wel met een slag om de arm. "Daar streven we wel naar, maar we zijn natuurlijk afhankelijk van de schilders en bouwbedrijven", vertelt van Dijk. De huidige gasten zijn momenteel ondergebracht bij andere hospices in de regio. "We willen de gasten die terugkomen niet tekortdoen, dus het moet wel verantwoord zijn om weer open te gaan."