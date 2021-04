Vrouw uit Beilen hoort twee jaar cel eisen voor geweld met bijl en joyriden

Behalve straf eiste de officier van justitie ook zes maanden rijontzegging. Ook wil de officier dat de vrouw begeleiding krijgt van de reclassering en zich laat behandelen voor haar drugsverslaving en psychische problemen. Het grootste deel van de misdrijven pleegde ze onder invloed van ghb, erkende de verdachte.

Betrapt in de sloot

De vrouw werd begin september vorig jaar opgepakt, nadat ze met een kennis sigaretten had gestolen bij een tankstation in haar woonplaats. De kennis sloeg een raam kapot, waarna de twee pakjes sigaretten meenamen in een laken. Toen de politie kwam, verstopte het duo zich in de sloot, maar de eigenaar van het tankstation betrapte hen.

Na een paar weken voorarrest mocht de vrouw onder voorwaarden naar een verslavingskliniek in haar woonplaats om af te kicken, maar dat ging mis. Eind september stal ze blikjes energiedrank bij een supermarkt in Beilen. "Binnen was heel veel drugs te krijgen", verklaarde de jonge vrouw in de rechtszaal. Sindsdien zit ze in de vrouwengevangenis in Zwolle.

Trainingspakken gestolen

Behalve de beide diefstallen, pleegde de vrouw ook samen met anderen een inbraak bij een sportzaak in haar woonplaats. Hun buit bestond uit een groot aantal trainingspakken. Ook pleegde ze met een vriendin en een kennis een diefstal met geweld in haar woning.

De vriendin, die als prostituee werkte, woonde tijdelijk bij haar in. Toen ze een klant ontving, ging zij even weg en kwamen de 23-jarige vrouw en de man binnen. Die bedreigden hem en hij moest zijn telefoon, portemonnee en identiteitskaart afgeven. Dat deed de man. Eenmaal buiten meldde hij zich bij de politie.

Geweld met bijl

Ook zou de vrouw in mei met twee vrienden en man in het Groningse Kornhorn hebben aangevallen met een bijl en zou zij hem een paar vuistslagen hebben gegeven. De vrouw ontkende dat ze de bijl, die in het been van het slachtoffer belandde, in de handen had gehad. Wel bekende ze de klappen. Volgens de officier is er genoeg bewijs voor een poging tot zware mishandeling.

Joyriding

Eind 2019 werd de verdachte ook al een keer opgepakt vanwege joyriding. Samen met twee vriendinnen en een vriend ging ze in de nacht van 21 op 22 december naar een shoarmazaak in Assen. Toen de vriend haar vroeg in de auto te wachten, ging ze er niet veel later met zijn auto vandoor.

De man belde de politie toen hij ontdekte dat zijn auto weg was. Agenten gingen naar het huis van de vrouw in Beilen en daar kwam ze even later aan rijden. Ze bleek flink gedronken te hebben en had bovendien geen rijbewijs. Bij het inparkeren botste ze tegen een andere auto, waardoor ze zich ook moest verantwoorden voor vernieling.

De vrouw, die al sinds haar kindertijd met justitie in aanraking komt, zei spijt te hebben en haar leven te willen beteren. Sinds ze vastzit, heeft ze niet meer gebruikt en voelt ze zich een stuk beter. Haar advocaat pleitte voor een lagere straf, omdat hij de eis te hoog vond.

De uitspraak is op 6 mei.