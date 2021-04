Angst voor meer wildparkeerders door nieuwe appartementencomplexen Hoogeveen

Een inwoner van Hoogeveen probeert via de Raad van State de bouw van twee wooncomplexen in het centrum van Hoogeveen tegen te houden. Hoogeveen wil twee woongebouwen aan de rand van het Park Dwingeland en deels op het Stoekeplein bouwen. Daarmee verdwijnen tientallen parkeerplaatsen op het Stoekeplein.

'Nu al last van wildparkeerders'

De bezwaarmaker zegt dat hij nu al vaak last heeft van wildparkeerders. Met meer bewoners in de straat en minder parkeerplekken verwacht hij dat dit probleem alleen maar groter wordt. Volgens de gemeente Hoogeveen is er meer dan voldoende parkeergelegenheid in de stad, alleen het probleem is dat mensen geen meter willen lopen van hun auto naar het winkel- en uitgaanscentrum.

"Er is geen parkeerprobleem in Hoogeveen het is meer een verdeelprobleem. Zo is er ook op de drukste momenten nog meer dan genoeg ruimte in parkeergarage De Kaap, maar toch willen ze allemaal op het Stoekeplein dicht bij de Hoofdstraat parkeren", zei een gemeentewoordvoerder bij de Raad van State.

Handhaven

Tijdens de rechtszaak in Den Haag maakt de Raad van State duidelijk dat het vooral een kwestie van handhaven is. De inwoner van Hoogeveen beaamde dat volmondig, maar volgens hem wordt er niet of nauwelijks gehandhaafd. De gemeentewoordvoerder zegde alvast toe daar werk van te maken. De Raad van State stelde een hoop vragen en doet binnen enkele weken uitspraak.