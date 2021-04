GGD Drenthe zet 100.000ste coronavaccinatie

Een klein feestje bij de GGD Drenthe. Vanmiddag is namelijk de honderdduizendste vaccinatie tegen het coronavirus gezet. Maar de GGD is er nog lang niet. Sterker nog, het tempo van prikken wordt de komende tijd flink opgeschroefd.

De eerste prik door de GGD Drenthe is in januari gezet. Op locaties in Assen, Emmen en Hoogeveen is de afgelopen maanden geprikt. Het gaat dan om de eerste en tweede vaccinatie. Bij Drenten, maar soms ook bij inwoners uit andere regio's. Overigens worden sommige Drenten ook in een andere regio geprikt. In totaal zijn er ruim 97 duizend Drenten gevaccineerd door een GGD. Het aantal Drenten dat gevaccineerd is, is trouwens hoger. Dit komt omdat huisartsen ook mensen inenten.

De GGD'en vaccineren tot nu toe de zorgmedewerkers in de langdurige zorg, mensen geboren in en voor 1954, mensen met het Syndroom van Down en mensen met een BMI hoger dan veertig. De vaccineerders van GGD Drenthe prikken wekelijks tussen de vijftienduizend en zeventienduizend mensen. En dat aantal kan omhoog.

De locaties in Emmen, Hoogeveen en Assen worden nog maar gedeeltelijk gebruikt. Er is dus extra ruimte en er is ook extra personeel beschikbaar. Ook de nieuwe locatie in Meppel is bijna volledig ingericht. Zodra er meer vaccins geleverd worden, gaat de GGD het prikken uitbreiden. De verwachting is dat de GGD begin juni zo'n zestigduizend mensen per week kan vaccineren. Dat is vier keer zoveel als nu.