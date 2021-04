148 nieuwe coronabesmettingen, boven Drents weekgemiddelde

In Drenthe zijn in de afgelopen 24 uur 148 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Assen registreerde de meeste besmettingen (33), gevolgd door Emmen (32). In alle Drentse gemeenten kwamen er nieuwe gevallen bij. Daarnaast telt Drenthe vier nieuwe ziekenhuisopnames. De patiënten komen uit Borger-Odoorn, De Wolden en Emmen (2). Er werden sinds gisterochtend geen sterfgevallen gemeld.

Het aantal nieuwe besmettingen van vandaag ligt boven het weekgemiddelde in onze provincie. In de afgelopen zeven dagen kwamen er dagelijks steeds gemiddeld 127 positieve tests bij. Sinds maart vorig jaar is het virus bij bijna 30.000 Drenten vastgesteld. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk een stuk hoger, onder meer omdat in het begin van de crisis lang niet iedereen getest kon worden.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 22-04-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1261 (+8) 6 20 Assen 3281 (+33) 51 14 Borger-Odoorn 1359 (+6) 27 (+1) 15 Coevorden 2555 (+11) 54 31 Emmen 8097 (+32) 142 (+2) 76 Hoogeveen 3989 (+16) 68 40 Meppel 2065 (+11) 28 25 Midden-Drenthe 1811 (+9) 32 28 Noordenveld 1466 (+3) 28 26 Tynaarlo 1354 (+8) 20 23 Westerveld 847 (+2) 15 21 De Wolden 1629 (+9) 30 (+1) 23 Onbekend 60 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk is het aantal nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal fors gestegen. Tussen gisterochtend en vanochtend zijn bij het RIVM 9.648 nieuwe coronagevallen geregistreerd, het hoogste aantal sinds 7 januari. Dat zijn er 1.134 meer dan een dag eerder. Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen 57.902 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 8.272 nieuwe besmettingen per dag.

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares is vandaag gestegen met 17, de grootste stijging sinds 8 april. In totaal liggen 839 mensen op de ic's, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er lagen voor het laatst op 22 januari zoveel coronapatiënten op de intensivecareafdelingen.

Er liggen al bijna een week meer dan 800 Covid-patiënten op de ic's. In totaal zijn nu 2.682 patiënten met covid-19 opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 68 meer dan gisteren en het hoogste aantal sinds begin januari. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten donderdag toe met 51 tot 1.843.

'Absoluut zorgwekkend'

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldde eerder op de dag dat de situatie in de ziekenhuizen steeds penibeler wordt. Meer dan een derde van de ziekenhuizen (37 procent) slaagt er door de toestroom van coronapatiënten niet meer in alle 'kritiek planbare zorg' volgens planning te leveren. Dat is zorg die binnen zes weken noodzakelijk is om gezondheidsschade bij de patiënt te voorkomen. Ook het LCPS zelf noemde de situatie donderdag "absoluut zorgwekkend".

