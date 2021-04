Fietssnelweg bij Assen stukje bij beetje in beton gegoten

Vakkundig leggen de werklui van Schagen Infra met een ronkende machine binnen een uur een strak betonvloertje over het vroegere zandpad van de Kanaaldijk. Als het weer meezit en het cement op tijd wordt aangevoerd, halen ze zo'n vijfhonderd meter per dag. Zo zijn ze zeker een paar dagen zoet aan de andere kant van het kanaal bij Marsdijk.

Van brug tot brug

Pal langs het Havenkanaal wordt het cement door de zware machine stevig uitgesmeerd over het uitgegraven traject, dat loopt vanaf de Lonerbrug tot de Enkeerdbrug. Daarna gaat het over de Kanaaldijk weer verder noordwaarts, tot aan de kruising met de Vrieserweg.

Met zes man sterk zorgen de werklieden ervoor dat het betonpad er stevig en glad bij komt te leggen. De machine stampt en dreunt. Achterop hangen de mannen voor sleufjes snijden, bijvoegen, vegen en sproeien. Dumpers rijden af en aan met stevig cement, om het grommende apparaat weer te vullen.

Over vier meter breed komt er een vlakke betonlaag voor de snelle fietsers. Een strook van zeventig centimeter extra is voor de wandelaars. Die mogen er straks ook gewoon weer met de hond lopen, maar dan wel aangelijnd. "Anders krijg je ongelukken, en dat moeten we echt niet willen", zo waarschuwt wethouder Harmke Vlieg.

40 miljoen voor 30 kilometer

De Asser doorfietsroute wordt aangesloten op de roodgekleurde 'fietsstraat', die al een tijdje over de Vrieserweg ligt. Op dit stukje van de fietssnelweg is ook autoverkeer toegestaan, maar daar is de auto slechts te gast, zo meldt een waarschuwingsbord. Fietsers zijn daar 'the king of the road'.

Bijna dertig kilometer lang is straks de doorfietsroute vanaf de Drentse provinciehoofdstad naar Groningen-stad. De kosten van het snelle fietstraject worden geraamd op 40 miljoen euro, al staat dat nog niet helemaal vast. D'r zijn nog wat hobbels hier en daar, die financieel ook nogal wat kosten.

Zo hebben ze in Groningen-stad nog een complexe hobbel in het traject te nemen. En bij de Vriezerbrug komt alsnog een dure fietstunnel, om fietsers een veilige route te geven. Kosten zijn ettelijke miljoenen, te betalen door rijk en provincie. De gemeenteraad van Tynaarlo en Provinciale Staten van Drenthe moeten er nog mee instemmen, waarna er komend najaar nog een aanbesteding moet volgen. Maar als alles meezit is de fietssnelweg eind 2022 helemaal voltooid.

(Verhaal gaat verder onder de video)

Niet alleen voor de forens

Wethouder Vlieg is blij dat het in Assen eindelijk ook zover is, de aanleg van de snelle fietsverbinding op eigen grondgebied. De route brengt de fietsers tot in het stadscentrum. Al had het Asser deel nog wel wat voeten in de aarde, vooral bij een aantal politieke partijen in de gemeenteraad. Bedenkingen waren er vooral tegen de extreem hoge kosten, tegenover een handjevol forensen die van de fietssnelweg gebruik gaan maken.

Maar volgens Vlieg is het een misvatting dat de doorfietsroute alleen voor de forens wordt aangelegd. "Of je nu een gewone fiets hebt, zo'n snelle Speed Pedelac, of een elektrische fiets, iedereen kan van dit fietspad gebruik maken. Stel je wilt het Drentsche Aa-gebied in en vertrekt vanuit Assen, dan kun je gewoon een stukje van deze route nemen en dan afslaan, het gebied in. Ikzelf zal regelmatig op deze route vanuit Marsdijk naar de binnenstad rijden, mooi via een directe route langs het kanaal."

(Verhaal gaat verder onder de foto)

De fietssnelweg bij Assen moet eind volgend jaar klaar zijn (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Uit de auto, op de fiets

In Assen is het traject van de doorfietsroute zes kilometer lang. Het gaat vanaf Marsdijk de stad in, strak langs het Havenkanaal, tussen het water en de bedrijfspanden door, tot aan de Blauwe Klap.

Ruim twee miljoen euro kost het de gemeente. De overige miljoenen die de doorfietsroute kost, worden vooral betaald door beide provincies en het Rijk. Hoeveel fietsers er uiteindelijk gebruik van maken, blijft vooralsnog gissen. "Maar zolang ze de komende jaren bij Groningen nog aan het werk zijn bij de zuidelijke ringweg, verwacht ik toch dat veel mensen die in Groningen werken, deze rechtstreekse fietsroute zullen gaan ontdekken. En die hebben we daarmee toch maar mooi uit de auto gekregen", zegt Vlieg.

Rondje voor de hond

Mopperende Marsdijkers, die graag met de hond over het zandpad van de Kanaaldijk liepen, die is de gemeente ook tegemoet gekomen. Zij krijgen een eigen rondje bij Marsdijk, vlakbij het spoor, waar de hond lekker los kan lopen. "En daarmee hopen we dat we iedereen toch een beetje blij hebben gemaakt", besluit Vlieg.

