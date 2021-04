Niet bang voor boze buizerd in Emmen: 'Meer last van scholekster'

Ondanks berichtgeving vanuit de gemeente over aanvallen van een buizerd, is het ouderwets druk op het fietspad langs het Oranjekanaal in Emmen. Gisteren meldde de gemeente dat een buizerd zich in de buurt van de kruising met de Sluisvierweg heeft genesteld.

Met jonge roofvogeltjes in het nest ziet een buizerd een hardloper of een wandelaar als gevaar en dan is het oppassen geblazen. Net zoals twee jaar geleden, toen een soortgelijke vogel ook al voor opschudding zorgde.

Tekst gaat verder onder de foto

Waarschuwingsbord langs het Oranjekanaal (Rechten: Van Oost Media)

Geen angst voor confrontatie

Pieter-Derk Spreeuwers en Wiebrigje Grooten uit Emmen komen fietsen vanaf de Odoornerstraat richting het Oranjekanaal. Ze zijn druk bezig met hun dagelijkse rondje van 20 tot 25 kilometer. "Ja, we zagen die buizerd in het nieuws voorbijkomen", vertelt Spreeuwers.

Maar tijdens hun tocht hebben ze de vogel nog niet aangetroffen. "Terwijl we hier praktisch altijd langskomen", vult Grooten aan. "Maar deze en vorige week: niets gezien hoor." Bang voor een confrontatie zijn ze overigens niet. "Dat beest kan mij een tik verkopen, maar andersom kan ook, hè", zegt Spreeuwers lachend.

Onder de indruk

Verderop sjeest Aline Verhagen op haar racefiets langs het Oranjekanaal. Twee keer in de week maakt ze een rondje. Tijdens één van haar meest recente fietstochten heeft ze inderdaad een buizerd gespot.

"Met wel een spanwijdte van dik anderhalf meter. Ik zat er met verbazing naar te kijken, want dat zie ik niet vaak. Ik was best wel onder de indruk." Veel overlast van het vliegende gevaarte verwacht ze niet. "Ik pas mijn route er niet voor aan. Om eerlijk te zijn, ben ik wel nieuwsgierig naar het dier."

Niets nieuws

Ter hoogte van de Schietbaanweg is boer Geert - niet die van Boer zoekt Vrouw - druk bezig op zijn land. Als gevraagd wordt of hij de buizerd heeft gezien, vertelt de boer terwijl hij van zijn trekker springt: "Jazeker! Bij die oude vlaggenmast, pal naast het bos. Daar zat-ie vanochtend nog."

Voor hem is de buizerd niets nieuws. "Al jaren vliegen ze hier rond en last heb je er nooit van. Nee, ik ken ook niemand die ooit is aangevallen." Veel indruk maakt het allemaal niet op hem. "Je kunt meer last hebben van een scholekster dan van een buizerd."

Meer heeft hij er ook niet over te zeggen. In een oogwenk zit hij weer op zijn trekker. En de boer ploegde voort.

'Doe je niets aan'

Een belletje naar boswachter Wenda Kloen van Staatsbosbeheer leert dat de overlast nog wel even gaat duren. Ze stelt kort, maar krachtig: "Je doet er niet zoveel aan helaas. Zo'n nest haal je immers ook niet weg." Bovendien duurt het sowieso nog zo lang het broedseizoen loopt. Als een buizerd jongen heeft, beschermt-ie ze. Daar hebben de mensen dus minimaal een paar maanden last van."