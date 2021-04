Oproepen tot rellen: leerstraf en toezicht voor Assenaar

Veertig uur leerstraf, toezicht van de jeugdreclassering en een voorwaardelijke werkstraf van twintig uur; daartoe heeft de kinderrechter een 17-jarige jongen uit Assen veroordeeld vanwege opruiing. Hij stuurde op 26 januari via Snapchat een bericht door naar een kennis waarin werd opgeroepen om in Assen te gaan rellen tegen de ingestelde avondklok.

Ook een 16-jarige jongen uit Gieten moest vandaag voor de kinderrechter verschijnen, omdat hij een dag eerder via Snapchat anderen opriep te gaan rellen in de Drentse hoofdstad. Hij werd ook veroordeeld, maar kreeg geen straf. Een 14-jarige jongen uit Meppel die zich ook moest verantwoorden voor opruiing, werd vrijgesproken.

Avondklokrellen

De kinderrechter behandelde de drie zaken achter gesloten deuren. Het ging om drie losse zaken. De jongeren kwamen in beeld doordat de politie in januari extra oplette wat voor informatie er werd uitgewisseld via social media, omdat in meerdere steden rellen uitbraken tegen de coronamaatregelen en de avondklok die 23 januari was ingevoerd.

Via verschillende sociale media riepen vooral jongeren elkaar op om ook in hun steden te gaan rellen. Dat gebeurde ook in Noord-Nederland, al bleef het uiteindelijk rustig. Door onderzoek kon de politie een aantal mensen traceren die berichten geplaatst zouden hebben. 22 jongeren werden opgepakt, waarvan tien voor de rechter moeten verschijnen.

Geen straf

Op het Snapchat-account van de jonge Meppeler werd opgeroepen om op vrijdag 29 januari te gaan rellen op het Kerkplein in die stad. Omdat de jongen heeft verklaard dat ook vrienden van hem de inloggegevens van zijn account hadden, twijfelde de rechter of hij echt de dader was. Omdat hij ontkent dat hij het bericht heeft geplaatst en niet valt uit te sluiten dat het inderdaad iemand anders is geweest, sprak de rechter de jongen vrij.

De 16-jarige jongen uit Gieten is wél veroordeeld, omdat hij opriep te gaan rellen op het Koopmansplein, compleet met dag en tijdstip. Dat gebeurde onder het mom van 'Assen op de kaart zetten'.

Vanwege zijn bijzondere persoonlijke situatie heeft de rechter besloten hem geen straf te geven. "Hij heeft de consequenties van wat hij heeft gedaan niet kunnen overzien", aldus de rechter na de zitting. Omdat de zitting achter gesloten deuren was, wilde ze er verder niks over kwijt.

'Assen op de kop zetten'

De jongen van 17 uit Assen die wel is veroordeeld, heeft bekend dat hij een opruiende tekst van iemand anders heeft doorgestuurd. In die tekst op Snapchat werd opgeroepen om bij een tankstation in de wijk Noorderpark te verzamelen en dan met z'n allen Assen 'op de kop' te zetten.

De leerstraf die hij heeft gekregen, is ervoor bedoeld dat hij zijn fouten leert en om zijn gedrag te veranderen.

Lees ook: