Vier operatiekamers WZA dicht, personeel moet bijspringen op IC

Het WZA heeft de planbare zorg vorige week al afgeschaald omdat personeel van de operatiekamers bij moet springen op de Intensive Care. Dat houdt in dat mensen die geopereerd moeten worden mogelijk langer moeten wachten voordat ze aan de beurt zijn.

'De rek is er uit'

Hoewel het aantal patiënten met COVID-19 in de ziekenhuizen is gestegen, verdwijnt op 28 april en avondklok, kunnen winkels weer zonder vooraf te reserveren klanten ontvangen en mogen terrassen gedeeltelijk open. Bestuurder Van der Wijk vindt het niet logisch dat er nu al versoepeld wordt, terwijl de besmettingscijfers stijgen. "De rek is er uit bij al die mensen die zich al zo lang inzetten. Iedereen doet zijn best, maar hoe het verder gaat...?", schrijft hij op LinkedIn.

Zijn pagina bereikt ook Den Haag, weet Van der Wijk inmiddels, want nog maar twee weken geleden gebruikte demissionair premier Mark Rutte tijdens de coronapersconferentie juist de woorden van de WZA-bestuuder om aan te geven hoe precair de situatie in de ziekenhuizen is. "Feit is dat planbare zorg vrijwel volledig is afgeschaald. Feit is dat elke dag mensen doodgaan op de ic aan covid, ook te vaak mensen van beneden de 60. Feit is dat overige zorg wordt uitgesteld, leidend tot verlies in kwaliteit van leven en verloren levensjaren", zo quote Rutte toen een boodschap van Van der Wijk.

'Tien IC-bedden in Noorden'

De situatie in het Wilhelmina Ziekenhuis is in de tussentijd niet verbeterd, maar eerder nog lastiger geworden. Er zijn nog twee operatiekamers open, maar de anesthesisten die daar werken moeten nu al bijspringen op de COVID-afdelingen. Behalve de IC is er ook nauwelijks nog plek op de andere afdeling in het ziekenhuis waar coronapatiënten herstellen. "De operatiekamers moesten dicht om de COVID-capaciteit zo hoog mogelijk te houden. Een groot deel van het ziekenhuis moeten we daarvoor vrij houden en daar mag je zonder speciaal pak ook niet komen", legt Van der Wijk uit.

Zijn boodschap die twee weken geleden nog werd uitgesproken door Rutte, lijkt niet erg lang te zijn blijven hangen in Den Haag. Dat terwijl het gevreesde 'code zwart', een situatie waarin keuzes moet worden gemaakt welke patiënten er wel en welke niet geholpen worden, nog steeds niet ondenkbaar is. Van der Wijk: "Als het nog voller wordt, dan kunnen we mogelijk niet meer iedereen op de spoedeisende hulp standaard helpen. Tot nu toe lukt het overplaatsen naar andere ziekenhuizen, maar er zijn nog maar zo'n tien lege IC-bedden in deze regio."

Probleem voor iedereen

Niet alleen de patiënten die besmet zijn met het coronavirus, maar ook mensen met andere gezondheidsproblemen kunnen daardoor mogelijk niet meer geholpen worden. Van der Wijk is bang dat door de versoepelingen het aantal coronabesmettingen zal stijgen en daardoor de druk op de ziekenhuizen nog verder stijgt. "Dat gaat niet alleen maar over de mensen in de zorg, maar over iedereen die de kans heeft om in het ziekenhuis te belanden. Dat kan ook ik of u zijn."

