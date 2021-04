Tim Siekman stopt: 'Voetbal werd steeds meer een verplichting'

Tim Siekman stopt met voetbal. De verdediger (30) speelde twee periodes voor FC Emmen. Absoluut hoogtepunt voor het 'kind van de club' daarin was de promotie naar de eredivisie in 2018.

Siekman trapte in clubverband voor het eerst tegen een bal als F-pupil bij SVBO uit Barger-Oosterveld. Dat bleek hij zo goed te kunnen dat hij in de D's de overstap maakte naar FC Emmen. "Daar heb ik de hele jeugd doorlopen en ben ik uiteindelijk in het eerste gekomen", blikt Siekman terug. "Mijn debuut maakte ik in 2007, tegen Veendam."

HHC en terug om te promoveren

Na drie jaar maakte de geboren Emmenaar een uitstapje naar de top van het amateurvoetbal. Drie jaar lang speelde hij bij HHC Hardenberg, om daarna terug te keren bij FC Emmen. "Daar hebben we mooie stappen kunnen maken. Van een club die twaalf jaar geen nacompetitie had gehaald, naar spelen voor promotie", zegt Siekman. "We promoveerden naar de eredivisie, dat had niemand verwacht."

In die periode was Siekman op zijn best. "Ik kwam weer terug en begon direct te spelen. Als speler beleef je het net zoals de club, je merkt dat je per jaar beter wordt en een groei doormaakt."

In 2019 verliet de verdediger FC Emmen. Hij tekende een contract voor een jaar bij de Belgische tweedeklasser SC Lommel. In 2020 keerde hij terug bij HHC Hardenberg, waar het voetbal door het coronavirus vooral bij trainen blijft. In juni zit zijn voetballoopbaan erop. "Het is wel anders dan je je had voorgesteld. Het is niet anders. Ik begon voetbal steeds meer als een verplichting te zien, dat vond ik niet goed. Je wilt voetballen omdat je het leuk vind. Doordat je geen wedstrijden speelt, is dat gevoel verergerd."

Hypotheekadviseur

"Het is tijd voor andere dingen", licht hij zijn voetbalpensioen toe. Siekman werkt inmiddels als hypotheekadviseur in Hardenberg. Maar de deur naar het voetbal trekt hij niet helemaal achter zich dicht. Hij blijft FC Emmen op de voet volgen. "Ik ken daar eigenlijk iedereen wel in de staf en het bestuur. De laatste weken hebben ze een mooi aantal punten gehaald, ik denk dat er nog meer mogelijk is. Je kunt nu natuurlijk niet naar het stadion, maar ik zie alle wedstrijden."

