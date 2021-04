Man (74) hoort celstraf eisen voor kinderporno: 'Ik ben gehackt'

Voor het bezit van kinderporno op zijn computer en een externe harde schijf moet een bejaarde man uit Anderen de cel in, als het aan het Openbaar Ministerie ligt. De officier van justitie eiste vanmiddag tien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk tegen de 74-jarige man.

Het IP-adres van de computer van de man kwam naar voren in twee buitenlandse onderzoeken naar kinderpornonetwerken. De Nederlandse politie kreeg in 2017 meldingen uit Zwitserland en Groot-Brittannië. Buitenlandse rechercheurs hadden ontdekt dat leden van een besloten groep bestanden met afbeeldingen en video's, waarop te zien was hoe kinderen werden misbruikt, onderling uitwisselden en erover chatten.

Bijna 120 bestanden

Eén van de leden van die groep was een account dat was gekoppeld aan de computer van de man uit Anderen. Op 1 mei 2018 stond de politie bij hem aan de deur. Agenten namen zijn computer, een externe harde schijf, zijn telefoon en een usb-stick in beslag. Op de computer stonden vier kinderpornografische bestanden en op de losse harde schijf 155, waarvan 89 foto's waren en de rest video's.

Op de illegale afbeeldingen waren kinderen tussen de 6 en 16 jaar te zien. De bestanden op de losse harde schijf waren allemaal verwijderd, maar kon de politie met een speciaal programma terugvinden.

Officier gelooft hack-verhaal niet

De bejaarde man, die 55 jaar in de IT-sector heeft gewerkt en dus veel van computers weet, zei niet te begrijpen hoe de bestanden op zijn computer en externe harde schijf waren gekomen. "Ik moet zijn gehackt, dat kan niet anders", reageerde de man in de rechtszaal. Hoe dat gebeurd moest zijn, kon hij niet uitleggen.

De officier van justitie geloofde hem niet, omdat de naam van het account waarmee de man in het geheime netwerk zat wel gewoon op zijn computer stond. Ook gaf hij zelf aan dat hij al zijn bestanden altijd netjes in mappen bewaart en daartussen vond de politie ook mappen met de bestandsnamen die in het Zwitserse onderzoek waren opgedoken.

Bovendien vond de aanklager het ongeloofwaardig dat de hacker ook zou hebben ingebroken op de losse harde schijf. Er is volgens hem genoeg bewijs dat de man uit Anderen tussen 2014 en 2018 kinderporno heeft gehad en ook heeft verspreid via het internationale netwerk.

Eerder veroordeeld

Dat de man 25 jaar geleden is veroordeeld voor ontucht met een minderjarig meisje sprak volgens de officier ook niet in zijn voordeel. Wel hield hij er rekening mee dat het al bijna drie jaar geleden is dat de verdachte werd aangehouden. Daarom eiste hij een minder hoge celstraf dan hij anders had gedaan.

Als hij weer vrij is, moet de bejaarde man zich geestelijk laat behandelen en worden begeleid door de reclassering, eiste de officier. De advocaat van de man uit Anderen vroeg vrijspraak vanwege gebrek aan bewijs.

De rechtbank doet op 6 mei uitspraak.