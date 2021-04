Na veel gedoe wordt 'die ene witte brug' in Schipborg vernoemd naar verzetsheld Johannes Hovenkamp

"De Johannes Hovenkamp-brug", tuurt een voorbij wandelende vrouw naar het grote, blauwe bord dat sinds een week hangt aan de witte brug. "Ik ken dit vooral als dat witte bruggetje tussen twee dorpjes", praat ze hardop in zichzelf verder. Dat kan kloppen, want de brug is officieel nog niet vernoemd naar de verzetsheld.

En dat is iets waar de familie al bijna een jaar mee bezig is, maar de gemeente Tynaarlo leek daar eerst niet voor te porren. Maar na veel gedoe is het 4 mei zover: de brug krijgt de naam van de doodgeschoten verzetsstrijder Johannes Hovenkamp.

Officieus

Dat er nu al een bord hangt is te danken aan een recalcitrante actie van Leefbaar Tynaarlo-raadslid John Franke. Hij hoorde vorige week een discussie in de gemeenteraad aan tussen GroenLinks-raadslid Willem van der Meij en burgemeester Thijsen over de vernoeming. De strekking: de gemeente reageerde te traag op het officiële verzoek van de familie, maar bleek er ook niet veel voor te voelen om nu nog dingen te vernoemen naar oorlogshelden.

"Ik hoorde dat aan en dacht: dit kan toch niet waar zijn?", vertelt John Franke. "Het kan niet zo zijn dat we van een bewezen oorlogsheld zeggen: dat doen we niet meer." En dus nam Franke alvast het heft in eigen handen en bestelde zelf een bord met de naam van Hovenkamp erop. "Dat kostte ook nog honderd euro", voegt hij er lachend aan toe.

Er was gedoe rondom de vernoeming van de brug: (tekst gaat verder onder video)

De in Zuidlaren geboren Johannes Hovenkamp zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet. Samen met een aantal verzetsstrijders was hij betrokken bij de liquidatie van een Duitse spion. Deze mol verraadde tientallen verzetsmensen die vervolgens werden opgepakt en doodgeschoten. Nog diezelfde dag werden Hovenkamp en zijn verzetsmakkers opgepakt. Later zijn ze vermoord in Kamp Amersfoort.

Vernoemen

In juni vorig jaar klopte amateurhistoricus Bert Staats namens de familie van Hovenkamp bij de gemeente aan. De gemeente - die de brug in beheer heeft - moet, vinden zij, de brug vernoemen naar de verzetsheld. Maar weken na het verzoek hoort Staats niets van de gemeente. Als hij vervolgens zelf weer aan de bel trekt, krijgt hij te horen dat er een besluit is genomen: de gemeente gaat niet mee met het plan.

"Dat het zo lang duurt en dat de gemeente niet wil, dat steekt zowel mij als de familie", zegt Staats daarover. "Ik krijg een beetje het gevoel alsof niemand doorheeft hoe zo'n grote verzetsheld Johannes Hovenkamp is geweest."

Burgemeester Thijsen erkent later tijdens een raadsvergadering dat de gemeente niet snel genoeg heeft gereageerd op het verzoek van Staats. Ook geeft hij aan dat er een brief is gestuurd naar de betrokkenen. "En ik zal de initiatiefnemer (Staats - Red.) uitnodigen voor een gesprek over de inhoud van de brief."

Officieel

In dat gesprek biedt de gemeente excuses aan en blijkt dat er op 4 mei een officieel naambord komt van Johannes Hovenkamp. "Daar zijn we heel blij mee natuurlijk", aldus een opgeluchte Staats. Volgens hem komt er behalve de naam van Hovenkamp, ook zijn geboorte- en sterfdatum te staan. "En er komt nog een tekst onder te staan, maar daar nemen ze nog contact met mij over op."

Wel benadrukt Staats dat hij niet tevreden is met de gang van zaken bij de gemeente en dat hij er nog over nadenkt om ergens zijn beklag te doen. Raadslid John Franke is ook blij met de uitkomst. Wel wil hij alsnog met zijn partij Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks en de ChristenUnie met een motie komen zodat de gemeente Tynaarlo meer ruimte biedt voor het benoemen van oorlogshelden.

"We moeten natuurlijk goed kijken naar de oorzaak en oorsprong van het verzoek. Maar we moeten met elkaar de helden van onze vrijheid blijven eren, tot in lengte van dagen", aldus Franke.