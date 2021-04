Oranje is blij: 'Dit worden weer gouden tijden'

De tamtam in Oranje gaat snel nu het hoge woord over de verkoop van Speelstad Oranje eruit is. De meeste woningen kijken uit op Speelstad en bewoners hebben zich de afgelopen jaren zorgen gemaakt over de verloedering. Ook de burgemeesters delen die gedachte.

"We zijn blij dat er weer controle over is," vertellen Gerard en Corrie Wiechers, die tegenover de toegangspoort van het park wonen. "Dit wordt leuk. 's Zomers met al die fietsers die dan kunnen komen aanwaaien en misschien dat er ook wel weer een terras komt. Voor jonge mensen is er misschien nog een kans om een baantje te scoren. Dit worden weer gouden tijden."

'Iedereen wist waar Oranje lag'

De familie Wiechers verhuisde net voordat Speelstad Oranje een asielzoekerscentrum werd, naar het dorp. Veel familie en vrienden kwamen op bezoek met hun kinderen. "Je hoefde alleen maar te zeggen dat je tegenover Speelstad Oranje woonde en iedereen wist waar dat was."

Een bewonersbijeenkomst zit er nog niet in vanwege de coronamaatregelen. De inwoners hebben daarom een uitnodiging van de nieuwe eigenaren ontvangen om gewoon eens de oversteek te maken. Die uitnodiging ligt ook bij de gemeente, die vandaag door het nieuws werd verrast.

"Dit is goed nieuws", vertelt burgemeester Mieke Damsma. "Zoals ik dat lees op jullie site is het een plan dat binnen de bestemming past. Het is heel mooi dat er iets gaat gebeuren. Wij zijn als college erg benieuwd naar wat er komt. Bewoners moeten dat eigenlijk zelf zeggen, maar het gebouw is nu wel een levenloos iets, dat toch een groot deel van het dorp in beslag neemt."

'Volgend jaar open? Dan mag er wel een wondertje gebeuren'

Ook met Jos Juurlink, de voormalige burgemeester van Speelstad Oranje, is contact gezocht. Hij komt binnenkort langs. 'Ge-wel-dig", zegt hij. "De kindertjes gaan dit hartstikke mooi vinden! Maar of het net zo'n succes wordt als vroeger, dat weet ik natuurlijk niet."

Juurlink heeft in Speelstad 26 jaar rondgelopen en verbaast zich dat het park in 2022 alweer open moet gaan. "Over een jaar, dan mag er wel een wondertje gebeuren. Van der Most en ik hebben er destijds in 1985 ongeveer zeven jaar over gedaan."

'Blij dat er een filosofie achter zit'

Bewoner Marco Gerritsen vond het de afgelopen jaren veel te stil. Hij zag de laatste weken alweer meer levendigheid. "Er hangen frisse vlaggen, aan die modelwoning wordt gewerkt en van mensen die achter het terrein hun hond uitlaten, hoorden wij al dat er iets gebeurde."

Gerritsen is blij dat er een filosofie achter de plannen zit. "Dit plan klinkt veel realistischer dan wat we de afgelopen jaren hebben horen langskomen. Dit is echt een formule. Het circusthema heeft iets nostalgisch en past bij de pipowoningen."

Een zwembad en theaterzaal in het dorp ziet hij ook wel zitten. "Eigenlijk had er altijd al een zwembad in moeten komen. Van der Most liet vroeger een bus rijden van het park naar De bonte Wever is Assen, maar dat was helemaal niets. En een Carré in Oranje, dat heeft wel iets", lacht hij.

Opluchting dat Van der Most vertrekt

De buren steken over en kletsen bij. Er is weer genoeg om over te praten. Gerritsen heeft zijn vrienden en kennissenkring ook al even wat linkjes doorgestuurd. "Volgens mij is iedereen blij dat Hennie van der Most straks stopt. Die is toch onbetrouwbaar gebleken."

Ook Damsma herkent die signalen. "De vorige eigenaar riep veel: asielzoekers, arbeidsmigranten, senioren, dat gaf veel onrust in het dorp. Dan werd er aan ons gevraagd hoe het zat, maar wij hadden als gemeente de antwoorden niet. Het is goedgekomen, maar met de vervelende geschiedenis die er is, is dit erg fijn."

Roelie Voortman-Van Blanken loopt met haar zus over straat als ze de nieuwe eigenaar bij toeval treft. Ze blijken verre kennissen van elkaar. "Er komt goed volk aan de overkant", wordt er gegrapt. "Eigenlijk was alles wel goed geweest, zolang het maar een bestemming krijgt", zegt Voortman-Van Blanken. Toch klinkt 2022, het moment van openen, voor haar nog erg ver weg.

