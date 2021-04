Meer asociale en agressieve natuurbezoekers, kwart miljoen voor extra handhaving

Staatsbosbeheer, het Drents Landschap en Natuurmonumenten krijgen steeds vaker te maken met gasten die zich niet aan de regels houden in de natuurgebieden. Als mensen daarop aangesproken worden, leidt dat steeds vaker tot ongepaste en agressieve reacties. De provincie Drenthe grijpt in.

De provincie komt met 250.000 euro over de brug voor extra toezicht en handhaving. Het geld is afkomstig uit een pot met geld die beschikbaar kwam voor maatregelen in coronatijd.

Agressie

Tijdens de lockdowns is het flink drukker geworden in de Drentse natuur, meldt de provincie. De terreinbeherende organisaties (TBO's) Staatsbosbeheer, het Drents Landschap en Natuurmonumenten zien steeds meer verstoring door mountainbikers en motorcrossers. Ook is er vaker overlast door loslopende honden, betreding van kwetsbare gebieden, parkeerdrukte en het dumpen van afval.

"Daarnaast is in toenemende mate sprake van ongepaste en zelfs agressieve reacties wanneer mensen worden aangesproken op hun gedrag", licht de provincie toe. Met het mooie weer in aantocht en de aankomende meivakantie en zomer zal de druk op de huidige handhavers steeds verder toenemen. "Er is niet voldoende capaciteit om de ontstane drukte goed te kunnen begeleiden."

Politie

Niet alleen de inzet van de TBO's gaat omhoog. Ook worden er extra politieagenten ingezet om te handhaven in het buitengebied. De provincie Drenthe is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in Natura 2000-gebieden. "De inzet is om de overlast zoveel mogelijk te beperken, zodat we op een verantwoorde wijze kunnen blijven recreëren en genieten van de Drentse natuur."

Lees ook: