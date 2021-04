Avondklok voor katten? 'Creatief idee, maar niet te handhaven'

"Ik vind het wel een creatief idee", zegt Olk over het opmerkelijke voorstel. "Het is niet voor niets dat deze discussie nu opspeelt, want katten kunnen echt wel een probleem vormen. Dat is in de steden het geval, maar zeker ook in de buitengebieden, waarvan we er in Drenthe heel veel hebben. Daar zijn vooral de verwilderde katten een gevaar voor vogels die hun nesten op de grond hebben."

Kattenluikje op slot

Volgens Olk is een avondklok voor katten echter 'niet te handhaven'. "Zie je kat maar eens op een vast tijdstip naar binnen te krijgen. Maar als je kat 's avonds eenmaal binnen is, kun je er wel voor zorgen dat ze niet direct weer naar buiten gaan door het kattenluikje op slot te doen. En als je bijvoorbeeld merels alarmerende geluiden hoort maken, kun je wel even gaan kijken of alles goed gaat."

De Assenaar heeft meer tips: "Als je vogels voert, kun je dat het beste op een overzichtelijke plaats doen, zodat de vogels een kat zien aankomen. Als je het voer in de bomen of op een paal zet, zitten de vogels een stuk veiliger en hebben ze meer tijd om weg te komen."

"En probeer vreemde katten uit je tuin weren door ze weg te jagen, een draad boven je schutting te spannen of planten aan te schaffen die geuren afgeven waar katten niet van houden", vervolgt Olk "Je kat een belletje omdoen is natuurlijk ook een heel effectieve maatregel om vogels te beschermen."

Vogelmoordenaars

Vogelkenner Olk is zelf ook in het bezit van een kat. "Helaas wel, dat zeg ik haast met pijn in het hart. De dames hier in huis zijn poezenliefhebbers en eerlijk gezegd ben ik er ook wel gehecht aan geraakt. Maar als die van ons een mus of een meeuw pakt, vind ik dat wel heel spijtig. Het zijn gewoon vogelmoordenaars."

Olk ziet overigens ook de goede kanten. "Een kat kan ook wel heel leuk zijn, dus ik het snap het wel dat mensen er eentje willen hebben. Maar drie of soms vijf in een huis, dat vind ik echt te gek. Wij houden het bij eentje en daarna komt er geen nieuwe. Die oorlog is beslecht", lacht Olk.