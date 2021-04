Drents Museum wil einde aan lekkage in tentoonstellingsruimte

Het lekt in het Drents Museum in Assen, en dat al een paar jaar. De museumdirectie wil dat probleem graag opgelost zien. En daarom laat de provincie Drenthe, als eigenaar van het gebouw, een onderzoek instellen naar de oorzaak.

Het gaat om lekkage in de grote, witte ondergrondse tentoonstellingsruimte. Het lek zit aan de gevelkant, waar grote raampartijen het water buiten raken.

Grillige lekkage

Deze nieuwe vleugel van het Drents Museum is in 2011 geopend. De ondergrondse aanbouw is ontworpen door architect Erick van Egeraat, en hierin houdt het museum zijn grote tijdelijke tentoonstellingen. Op het maaiveld ziet de ruimte eruit als een heuvel, met een enorme waterpartij ervoor, en erbovenop ligt een park.

Daar is volgens museumwoordvoerder Paul Klarenbeek al een paar jaar sprake van lekkage, die telkens weer terugkomt. "Het is een wat grillige lekkage. Dat willen we nu graag opgelost hebben, want telkens de boel weer oplappen, dat is niet de oplossing. Er is verder geen kunst in gevaar, ook nooit geweest, maar zoiets hoort gewoon niet."

Herstelplan in de maak

Om voor eens en altijd met de lekkage af rekenen, pakt de provincie Drenthe de boel nu grondig aan. Er wordt een ingenieursbureau in de arm genomen. Dat bureau voert een onderzoek uit naar de bouwkundige problemen. De verwachting is dat er medio volgende maand een herstelplan klaar is.

Afhankelijk van de planning in het Drents Museum wordt daarna gestart met herstelwerkzaamheden. De programmering in de tentoonstellingszaal voor dit jaar komt niet in gevaar, zo zegt het Drents Museum. "Frida Kahlo gaat hoe dan ook door", zegt directeur Harry Tupan stellig.