Voetbaljeugd Havelte en Uffelte samen verder: 'We stappen over oud zeer heen'

Beide voetbalclubs liggen nog geen drie kilometer uit elkaar. Onderlinge wedstrijden werden in het verleden meermaals per fiets aangedaan. Niet alleen vanwege de geringe afstand. De ontmoetingen kenden vaak ook een goede 'derde helft', waarna autorijden afgeraden wordt.

Uniek

Toch is een fusie tussen beide clubs erg bijzonder. "Het is historisch gezien echt een uniek gegeven voor de twee dorpen", vertelt Heupink. "Wij gingen altijd met flink wat rivaliteit naar Uffelte. Je wilde niet onderdoen voor de buurman."

VV Uffelte-voorzitter Henk Seegers knikt instemmend. "Vroeger hadden we wel haat en nijd onder elkaar. Als we tegen Havelte moesten spelen werden de mouwen wel opgestroopt."

Maar tijden veranderen en de clubs 'stappen over oud zeer heen'. Heupink: "We moeten we samen verder. Het is bittere noodzaak." Seegers: "Bij ons voetbalden sommige teams in de 7 tegen 7-competitie, omdat we geen elftallen konden vormen. Dat is natuurlijk onhoudbaar."

Nieuw tenue

Drie jaar geleden verwelkomde Havelte al de jongeren van DVSV Darp, dat andere dorp uit de voormalige gemeente Havelte. Bij die samenwerking kwam geen officiële samenwerkingsovereenkomst, omdat het slechts om een tiental DVSV'ers ging. Dat ligt bij Uffelte anders; de club heeft zo'n 60 leden, Havelte 140 jeugdleden.

Daarom wordt er een officiële Samenwerkende Jeugd Organisatie (SJO) opgericht. Dat betekent dat de clubs minimaal drie jaar samenwerken, met de intentie het zo te houden.

De SJO Havelte-Uffelte krijgt een nieuw tenue. "In het ontwerp komen het wit van Havelte en het groen van Uffelte terug", vertelt Heupink. "Dat moet ook; als we in de kleuren van Havelte zouden spelen ziet het eruit alsof we het overnemen. Een nieuw tenue straalt samenwerking uit."

"Gelukkig is Bart Fehse, de lokale makelaar, daarop ingesprongen", vult Seegers. "Hij sponsort zodat we de hele jeugd in één keer in het nieuw kunnen steken. Daarom kunnen we het meteen goed aanpakken."

Extreem belangrijk

Heupink hoopt op een brede uitwerking, ook buiten de velden. "Je moet de kinderen in beweging houden. Dat is extreem belangrijk voor de gezondheid. Nu valt een kind misschien tussen wal en schip als er in zijn leeftijdscategorie niet genoeg voetballers zijn, en stopt hij. Met de fusie hebben we in elke leeftijdscategorie weer een hoop kinderen."

"En het kan natuurlijk ook tot nieuwe vriendschappen leiden die de dorpen overstijgen. Vriendschappen die twintig jaar voor onmogelijk werden geacht", besluit Heupink.

Lees ook: