Fietsenwinkel in Meppel opgeschrikt: 'Jongeren gooien met stenen'

"Eén ruit is helemaal verpulverd. In de andere ruiten zitten allemaal butsen", vertelt Oscar Linde. Hij wijst naar de Kruisstraat die vol ligt met stenen. Jongeren gooiden vanaf een parkeergarage met stenen. Woensdag werd een vrouw geraakt en sneuvelde een winkelruit.

Hangjongeren

"Ik ben er erg van geschrokken en meteen het gesprek aangegaan met omwonenden", gaat Linde verder. "Zij hebben de jongeren het zien doen en geven aan dat het vaker gebeurt. Ze hangen rond in het winkelcentrum hier tegenover."

Volgens Linde kunnen ze via de parkeergarage op het dak van winkelcentrum Keyserstroom komen. Daar liggen stenen als dakbedekking. "Het is enorm gevaarlijk", weet Linde. "Er is dus ook een voorbijgaande vrouw geraakt. Het ging goed, maar wat als ze die steen vol op haar kokosnoot had gehad? Dan hebben we echt een probleem."

Kosten opdraaien

Wie gaat de nieuwe ruiten betalen? "Ik hoop dat de rekening bij de kinderen of hun ouders terechtkomt", vertelt Linde. "Meerdere mensen hebben het gezien en ze erop aangesproken. Er zijn alleen geen namen genoteerd, dus niemand weet wie die boys zijn. Nu wordt het verzekeringswerk, maar eigenlijk hoort de rekening bij die boys te liggen."

Hij zette een bericht over de schade op Facebook. Dat wordt al flink rondgestuurd in Meppel. "Ik hoop zo alsnog de daders te vinden. Als je brokken maakt, moet je ze zelf weer aan elkaar lijmen. Ik ben niet boos op ze, maar ze mogen best een nachtje wakker liggen. Dit is natuurlijk niet normaal."