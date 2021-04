Grote verschillen in gemeentelijke coronasteun voor woonlasten

Het bedrag dat mensen als coronasteun kunnen aanvragen om hun vaste woonkosten te betalen verschilt sterk per gemeente. Het gaat in Drenthe om verschillen van duizenden euro's.

Gemeenten bepalen zelf hun beleid omtrent de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling is in het leven geroepen om huishoudens die inkomsten mislopen door de coronamaatregelen te helpen met het betalen van hun vaste woonkosten, zoals de huur, hypotheek en gemeentelijke heffingen.

In de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo is het maximumbedrag van de TONK-regeling vastgesteld op 1.500 euro. In Noordenveld ligt het plafond op 3.000 euro. Borger-Odoorn, Coevorden, Hoogeveen en De Wolden hanteren een maximum van 6.000 euro. Dat blijkt uit een onderzoek van LocalFocus.

In een deel van de gemeenten is het maximumbedrag niet bekendgemaakt. Dat is in onze provincie het geval in Emmen, Meppel, Westerveld en Midden-Drenthe.