Natuurinclusieve akkerbouwer: 'Ik wil kijken of het ook anders kan'

De aardappels zien er niet anders uit. Eleveld: "Wat doen we dan wel anders met dat natuurinclusief? Het begint met de grondbewerking. Vroeger was ploegen de standaard. Dat betekende dat je met een schone lei kon beginnen. Maar inmiddels is gebleken dat je met ploegen het bodemleven verstoort. En dat bodemleven wil ik juist weer een functie geven."

Toevoegingen

Aan de pootaardappels wordt een aantal dingen toegevoegd waaronder mycorrhiza. "Dat is een schimmel die een symbiose aangaat met het wortelstelsel. Tijdens het poten wordt dat rond de knol toegevoegd zodat de aardappel daar direct van kan profiteren. Ik doe dat om de gewassen weerbaarder te maken en de opname te verbeteren, en om met een minimum aan chemie zo'n teelt rond te kunnen zetten", legt Eleveld uit.

Gemak

Eleveld: "Ik denk dat het veel gemakkelijker is om het niet te doen, om gewoon op de gangbare manier verder te gaan. Maar dit is mooier, dat ervaar ik nu. We lopen tegen grenzen aan, we zijn steeds afhankelijker van chemie. Ik wil gewoon kijken of het ook anders kan, en misschien loop ik nu ook weer tegen grenzen aan maar dat zien we dan wel. Ik denk dat er best mogelijkheden zijn."

