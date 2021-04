Storing treft Testen voor Toegang, QR-codes en sneltestuitslagen ontbreken

Mensen die via de Corona-Check-app meedoen aan de proef Testen voor Toegang ontvangen momenteel niet allemaal hun testbewijzen. Test voor Toegang kampt met een storing waardoor niet alle testbewijzen worden verstuurd. Ook wachten sommige mensen al sinds gisteren op een sneltestuitslag, die normaal binnen het half uur bekend is.

Via een CoronaCheck-app wordt een negatieve sneltestuitslag omgezet in een QR-code die toegang geeft tot proefuitjes. Die app blijkt moeite te hebben met speciale tekens in namen zoals spaties of streepjes in namen. Daardoor kan het nu zo zijn dat iemand met de naam Jan-Willem zijn testuitslag niet krijgt omgezet in een testbewijs.

Drentse toegangstesten

Hoe lang de storing nog duurt, en hoeveel mensen erdoor zijn getroffen, is niet bekend. In Drenthe wordt Testen voor Toegang ingezet voor bezoekers aan het Drents Museum, een geweerschiet-evenement in Emmen, het casino in Beilen en de wedstrijd FC Emmen - Heracles Almelo van komende zondag. Ook konden deelnemers afgelopen dagen meedoen aan yogalessen in Emmen. In Drenthe kunnen mensen zich voor de toegangsbewijzen laten testen in Assen

Mail met testuitslag

De organisatie achter Testen voor Toegang laat weten dat mensen die geen QR-code hebben ontvangen ook een geprinte negatieve testuitslag mogen gebruiken bij de ingang van de evenement. Wie wacht op een sneltestuitslag moet contact opnemen met de helpdesk van sneltestaanbieder Lead Healthcare.

