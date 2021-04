Dode dasjes Zuidwolde door mensen omgebracht

"Ze zijn geen natuurlijke dood gestorven", zegt Robert Altena, groene BOA van de provincie Drenthe, die de contacten onderhoud met de onderzoekers. "Er is gebleken dat ze botbreuken hebben", is het enige dat hij er nu over kan zeggen. Altena kwam zoiets nog niet eerder tegen in zijn carrière. "Dit is uniek. We zullen doorgaan met het onderzoek."

Want met het vaststellen van de doodsoorzaak is het mysterie nog niet opgelost. "We weten nog steeds niet waar ze vandaan komen", zegt Altena. Ook is nog onbekend door wie en waarom de dasjes vermoord zijn.

Meer controle

De dasjes werden twee weken geleden gevonden door Henk Boelens bij het ecoduct Suthwalda. De Dassenwerkgroep Zuid-Drenthe zocht alle tips uit, maar dat leidde nergens toe. Op een locatie in Lelystad verrichtten onderzoekers van de Wageningen University & Research vervolgens verder onderzoek.

Zolang niet duidelijk is wie er achter de fatale mishandeling zit, worden dassenburchten in de omgeving van Zuidwolde in de gaten gehouden. Altena: "Er komt verscherpt toezicht."

