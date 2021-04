Accare blij en opgelucht met extra miljoenen voor jeugdzorg

Accare biedt hulp aan jongeren met complexe problemen. De wachtlijsten waren al lang, maar zijn door corona gegroeid. Momenteel zijn de wachtlijsten tussen de 14 en 33 weken. "We zien nu de gevolgen van corona. Bij de eerste golf waren we verbaasd dat er geen extra instroom was. Maar de ogen en oren voor het signaleren zoals school en de huisarts waren er niet. Nu is de veerkracht eruit bij kinderen. Ze zien het zo ernstig in dat ze het leven niet meer zien zitten", zegt regiodirecteur en behandelaar Alida Hielema.

Alleen crisisgevallen

Het werk loopt de medewerkers van de zorginstelling over de schoenen. "De medewerkers op de poli in Hoogeveen en Meppel noemen schrijnende voorbeelden. Ik sprak een medewerker die 's ochtends een meisje had gesproken die bij het spoor had gestaan, 's middags op bezoek ging bij een meisje in het ziekenhuis dat een suïcidepoging had gedaan en aan het einde van de middag moest ze naar nog een kind dat zich suïcidaal had geuit. Dan heb je in een dag drie jongeren die er niet meer willen zijn en dat drukt zwaar op onze medewerkers.."

Lotte van Veen (24) is gediagnostiseerd met borderline en depressieve periodes en heeft misschien ook autisme. Ze heeft ongeveer twee jaar in de jeugd-GGZ gezeten toen ze 13 jaar was. Lotte loopt ook in de volwassen GGZ aan tegen wachtlijsten. Op haar laatste behandeling van een paar maanden heeft ze anderhalf jaar moeten wachten. "Ik moest gewoon maar overleven en niet vooruit kijken. Wat ik lastig vond was dat ik niet wist hoe lang ik moest wachten. Daar kon ik wel wanhopig van worden. Dus ik heb gewoon maar koppig doorgezet."

Niet goed geholpen

Lotte heeft niet veel gehad aan de jeugd-GGZ. "Het was me niet duidelijk wat ik daar eigenlijk deed. Ik heb me niet begrepen en gehoord gevoeld. Het voelde voor mij alsof ze niet wisten wat ze met me aan moesten en ik vond mezelf al zo'n moeilijk kind dat zich niet aan moest stellen. Het bevestigde de dingen die ik toch al over mezelf dacht. Ook leken mijn ouders meer ingelicht te worden dan ik. Toen dacht ik: ik heb nu de kans om uit deze hulp te stappen en dan doe ik dat."

"Het had voor mij beter gewerkt als ze duidelijk waren geweest over wat de bedoeling was van de gesprekken. Ook had ik het fijn gevonden als ik het gevoel had gehad dat ik zelf de regie had en dat was bij mij niet het geval. Want ze gingen bijna 'gemeen' achter mijn rug om met mijn ouders praten", zo zegt Lotte.

Meer mensen

Vorige maand constateerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport dat jongeren met ernstige psychische problemen onvoldoende zorg krijgen. En deze week riepen vijf organisatie in de zorg op tot verbetering van de jeugdzorg. Gemeenten zeggen al jaren dat ze te weinig geld krijgen van het Rijk voor de jeugdzorg. Er is ook wel wat extra geld gekomen, maar dat werd in Drenthe ervaren als een druppel op de gloeiende plaat.

Het extra geld dat nu beschikbaar komt, moet helpen de situatie in de jeugdzorg te verbeteren. "Hopelijk kunnen we nu met dit geld mankracht toevoegen aan het team voor eetstoornissen en de acute zorg aanpakken. Ik vind het fijn dat het geld dit jaar beschikbaar komt ", zegt Hielema.

Accare begrijpt dat gemeenten geen extra geld beschikbaar hadden. Hielema: "We hebben vele gesprekken met gemeenten gevoerd en geconstateerd dat we gezamenlijk met de rug tegen de muur staan. We waren net scenario's aan het doornemen wat dit voor gevolgen heeft als er geen geld bij komt. Dus er is opluchting en blijheid. Ik denk dat we dit jaar weer goede hulp kunnen bieden voor jongeren. Ik ben wel bezorgd over een structurele oplossing. Want voor dit jaar is het nu dan geregeld, maar hoe gaat het na dit jaar?"

Roer moet om

De groep jongeren met complexe problematiek zou ook niet alleen bij de gemeenten neergelegd moeten worden, vindt de regiodirecteur. "Daar escaleert het nu. Die zorg stroomt over. De behandelaren komen aan gewone behandelingen nauwelijks nog toe. Hun dag is gevuld met het helpen van jongeren in een crisissituatie. Dat betekent dat ze 's ochtends hun agenda helemaal leeg moeten vegen en zich bezig moeten houden met die crisissituaties. En dat moet dan ook nog zonder financiële middelen."

Geld alleen is niet genoeg, ook hervormingen zijn nodig. Daar wordt in Drenthe al hard aan gewerkt. "In Drenthe zijn we al goed bezig om het jeugdstelsel te hervormen. We kijken met gemeenten hoe het anders kan zodat we kinderen zo vroeg mogelijk goede zorg kunnen bieden. Dat doen we onder meer door praktijkondersteuners neer te zetten bij de huisarts. Dat zijn medewerkers die veel specialistische kennis hebben. Zij kunnen soms in een paar gesprekken de ontwikkeling die vast is gelopen weer keren. En zo nodig kunnen ze snel doorverwijzen als er extra hulp nodig is", zegt Hielema.

"Daarnaast zijn we bezig om te kijken hoe we zorg kunnen bieden op woonplekken, zodat een kind bijvoorbeeld thuis ondersteuning krijgt en niet steeds van plek naar plek hoeft te verhuizen. We gaan ook bezig met kleinschalige woonvoorzieningen voor kinderen die nu geen plek kunnen vinden om te wonen", besluit Hielema.

Beter passende zorg

Lotte heeft gewacht met hulp zoeken tot ze in aanmerking kwam voor de volwassen geestelijke gezondheidszorg en krijgt nu zorg die beter aansluit. "Op veel vlakken gaat het nu beter. Maar als het een tijdje niet zo lekker gaat kan ik daar in verdwalen en destructief gedrag gaan vertonen. Ik blijf bepaalde kwetsbaarheden hebben waar ik tegenaan loop, maar ik heb nu meer handvaten zodat ik er zelf iets aan kan doen en me niet zo machteloos hoef te voelen."

Ze zoekt nu een eigen plek om te wonen en zou graag een studie doen in de toekomst. "Dat ik moeilijk positieve dingen ervaar maakt het lastig om dingen op te bouwen en af te maken zoals een studie. Ik ben slim genoeg, maar vind het nu nog wel een heel eng idee. De sprong durf ik nu nog niet te maken", aldus Lotte.