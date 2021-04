ChristenUnie Assen wil soepeler regels coronasteun huishoudens

De ChristenUnie in Assen wil dat de regels voor Corona-steun voor huishoudens, de zogeheten TONK, worden versoepeld. De partij is bang dat de schulden en betalingsproblemen zullen toenemen als huishoudens de steun niet krijgen, zo blijkt uit schriftelijke vragen aan het college van B&W.

RTV Drenthe meldde onlangs dat Werkplein Drentsche AA, de sociale dienst voor Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze, tot 8 april nog maar 20 aanvragen voor de TONK heeft gekregen. Er was op 3 tot 4 duizend huishoudens gerekend.

Die regeling is bedoeld voor iedereen die door de corona-crisis in de problemen is gekomen. Het moet helpen bij het betalen van de huur, hypotheek, gas water en licht. Gemeenten mogen zelf weten hoe ze de regeling uitvoeren. De eisen en de bedragen verschillen dan ook per gemeente.

Bedrag omhoog

In Assen moet er minimaal sprake zijn van een inkomensdaling door corona van 30 procent ten opzichte van januari vorig jaar. Ook mag je niet meer verdienen dan 2500 euro netto per maand en er geldt een vermogenstoets. De maximale vergoeding in Assen is 250 euro per maand voor de periode van een half jaar.

De ChristenUnie wil dat de regeling ruimhartiger wordt toegekend en dat ook het bedrag wordt verhoogd.

