Tygo Land (15) jongste contractspeler ooit bij SC Heerenveen

"Het is natuurlijk een hele mooie stap. En zeker al zo vroeg. Daar ben ik heel blij mee en trots op", reageert Land.

'Scouts naar de kraamkamer'

De leeftijdsgrens om in Nederland een profcontract te mogen tekenen is verlaagd van zestien naar vijftien jaar. Een zaakwaarnemer mag nu gaan onderhandelen als een speler veertien jaar en zes maanden oud is. Volgens de arbeidswet mag een vijftienjarige speler overigens maar een contract voor maximaal twaalf uur per week tekenen.

"Tegenwoordig stuur je scouts niet meer naar wedstrijden, maar naar de kraamkamer", reageert Michel Jansen, hoofd jeugdopleiding van SC Heerenveen, lachend. "Ik vind het geen goede ontwikkeling. Ik zie het wel als bescherming voor regionale talenten. Op deze manier kun je ze makkelijker aan je club binden."

"Om op deze leeftijd al met contracten te werken: zo zijn wij niet groot gebracht. Maar je ontkomt er niet meer aan. Op deze leeftijd zijn er al veel kapers op de kust. Maar laat ik voorop stellen dat we het vooral doen om dat hij echt talentvol is."

Tygo Land uit Peize speelt al vanaf z'n vierde bij SC Heerenveen (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Belangstelling Ajax, PSV en FC Groningen

Al vanaf z'n twaalfde is er belangstelling voor de talentvolle Land. Zowel Ajax, PSV als FC Groningen meldden zich. Maar de middenvelder bleef SC Heerenveen trouw.

"Het maakt niet uit of we tegen Ajax spelen of tegen welke club dan ook. Wij proberen altijd te voetballen en dat past het beste bij mij", analyseert Land. Om hem extra uit te dagen traint hij nu mee met de ploeg van onder 18 jaar van trainer Niek Westra. Hij kent Land al vanaf z'n achtste.

"Hij had op jonge leeftijd al een natuurlijk talent om 'verder te denken'. Hij bedacht al wat hij ging doen, voordat hij de bal had gekregen", herinnert Westra zich. "Als je dat niet van Moeder Natuur hebt meegekregen, moet je dat leren. Ik zeg ook altijd: voetbal speel je met je hoofd en voer je uit met je voeten. Hij kon dat al."

Kaboutervoetbal bij vv Peize

Land is een pure liefhebber. Op z'n derde speelde hij al bij de kabouters van vv Peize. "Dat was een vriendenteam waarmee we alleen trainden en nog geen wedstrijden speelden. Op m'n vierde ben ik gescout door FC Groningen. Maar daar kon ik toen niet gelijk terecht."

"Bij Heerenveen wel, dus daar ben ik toen ingestroomd op de voetbalschool. Tot m'n achtste bleef ik wel gewoon in Peize spelen en dan trainde ik twee keer per week in Heerenveen met jongens van andere clubs."

Eredivisie-debuut?

Nu combineert Land z'n voetbalcarrière met HAVO 4 in Heerenveen. Hij woont nog gewoon in Peize en reist met het openbaar vervoer heen en weer. Al van jongs af aan weet hij wat hij wil, herinnert Westra zich. "Hij wil op z'n zestiende in het eerste van Heerenveen debuteren. Hij benoemt het alsof het lucht is, maar er zit wel echt een idee achter. Dat heeft hij als jonge jongen altijd al gehad."

"Ik denk er natuurlijk nog wel hetzelfde over", reageert Land. "Maar als het een of twee jaar later is, is het ook niet erg. Het is natuurlijk wel een mooi doel. En ik denk dat het haalbaar is om daar volgend jaar in ieder geval mee te trainen. Dan kijken we vanuit daar wel verder", besluit Land.