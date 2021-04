De Stoempers wijden Muur van Emmen in: 'Echt een mooie berg'

"Onder het genot van een biertje, aan de bar bij FC Emmen, hebben Bert Fuhler en ik dit plan gesmeed en drie jaar later is het toch tot uitvoering gekomen", zegt Timmermans die directeur is van Avitec en een rijk wielerverleden heeft. Het bedrijf uit Nieuw-Buinen is gespecialiseerd in grond-, weg- en waterbouw en werd vorig jaar uitgeroepen tot Drentse onderneming van het jaar. Samen met Fuhler zorgde Avitec ook voor de metamorfose van de VAM in Wijster.

"Wij hebben het grote grondverzet gedaan. Wij verzorgen het transport en leggen met de bulldozers alles aan. En het fijnere werk, zoals het aanleggen van buizen, heeft Avitec gedaan", vult Michel Fuhler aan. Hij is mede-eigenaar van de Fuhler groep en fietst zelf ook. "Het eerste stuk hier achter ons is twaalf procent en het steilste stuk is twintig procent. Dat ga je toch wel merken in je benen."

Hoger dan de VAM?

Heet hangijzer is nu: welke berg is hoger; de VAM of de Muur van Emmen? Timmermans heeft het antwoord. "Het hoogste punt is hier 48 meter en 5 centimeter boven NAP. En de top van de VAM ligt op dit moment op 48 meter. Maar er komt daar nog een fase twee. Dan gaat de VAM naar 63 meter geloof ik. Maar op dit moment is dit het hoogste punt van Drenthe waar met de fiets overheen kan."

Over drie weken klaar

Op de voormalige vuilstort van Emmen slingeren twee weggetjes omhoog. Het laatste asfalt is begin deze week gelegd. "Ik denk dat we nu een week of zes bezig zijn. En in die tijd hebben we dit resultaat al geboekt. Daar ben ik wel heel trots op", zegt projectleider Berend Snoek. "Binnen een week of drie moet hij helemaal klaar zijn. Dus dan kan het publiek er vrij toegankelijk op."

'Het is een lastig dingetje'

De trainingsgroep van de Stoempers is vandaag niet compleet. Allard Engels, Jeff Vermeulen en burgemeester Marco Out ontbreken. Maar de overige renners bijten zich aardig stuk op de venijnige klimmetjes. "Het is een lastig dingetje hoor", zegt Arend Dubbelboer. "Lastig, maar wel een uitdaging", vult oud-wielerprof Berden de Vries aan. Hij werkt tegenwoordig bij Avitec.

"Ja, het deed zeer", verzucht Johan Boxem. "Er zitten wel hele steile stukken in, misschien nog wel steiler dan de VAM", denkt Freddy van der Werff. "Hij is hoger en ook pittiger", concludeert Erwin Huiting. "Maar als ze een keer geweest zijn, komen ze weer terug. Het is echt een mooie berg", sluit Jeroen Kamphuis de analyse af.

Koersen

Zowel het NK tijdrijden op 16 juni als de PWZ Zuidenveldtour op 18 september gaan over de nieuwe Muur van Emmen.