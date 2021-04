Honderden knuffels uitgedeeld voor knuffelactie RTV Drenthe

Wil je weten hoe dat eruitzag? Hieronder vind je een schattig overzicht:

Knuffels bij de BSO in Gieten

Maandag ging verslaggever Aaldert Oosterhuis langs bij de BSO van OenKi Kindercentrum in Gieten. Daar was het een speciale dag, want de opvang opende sinds lange tijd voor het eerst weer haar deuren voor de kinderen. Om de zeventien leidsters in het zonnetje te zetten, gaf Hilde van Klinken hen op voor de knuffelactie.

"Ze zijn ontzettend lief voor alle kinderen die er dagelijks komen. We hebben veel bewondering en respect voor ze en vinden dat ze wel eens in het zonnetje gezet mogen worden, helemaal in deze lastige coronatijd. Onze zoon Ruben gaat er met veel plezier naartoe!"

De kinderen worden op een creatieve manier verwelkomd (Rechten: RTV Drenthe / Aaldert Oosterhuis)

De medewerkers van BSO OenKi in Gieten werden verrast met een knuffelbeer (Rechten: RTV Drenthe / Aaldert Oosterhuis)

Knuffels bij Brownies&downieS in Emmen

De volgende dag gingen we langs Brownies&downieS in Emmen. Dat is een restaurant compleet gerund door mensen met een beperking, met ondersteuning van begeleiders. Eén van die begeleiders is Nynke. Ze gaf haar Kanjers op, omdat zij door corona niet de mensen hebben kunnen bedienen zoals ze dat altijd deden. Dat misten ze ontzettend. Doordat afhalen mogelijk werd én er een grote verbouwing was, konden de Kanjers toch de handen uit de mouwen steken. Toch kunnen de meeste van hen niet wachten tot ze hun restaurant weer kunnen runnen.

Deze knuffelberen zijn voor de Kanjers van BrownieS&downieS in Emmen (Rechten: RTV Drenthe / Aaldert Oosterhuis)

Knuffels bij De Westerkim in Hoogeveen

Op woensdag was het tijd voor een bezoekje aan woonzorgcentrum De Westerkim in Hoogeveen. De bewoners hebben de afgelopen tijd te maken gehad met corona-uitbraken op verschillende afdelingen. Ook was er een tijd waarin zij geen bezoek konden ontvangen, vanwege corona. Daarom kunnen de bewoners wel een opkikker gebruiken, dacht verpleegkundige Laura Klok.

Verpleegkundige Laura Klok (links) meldde de bewoners van De Westerkim in Hoogeveen aan voor de actie (Rechten: RTV Drenthe / Aaldert Oosterhuis)

Deze bewoonster van woonzorgcentrum De Westerkim in Hoogeveen is erg blij met de knuffelbeer (Rechten: RTV Drenthe / Aaldert Oosterhuis)

Knuffels bij het Joyce House in Smilde

Ook in het Joyce House in Smilde is op dit moment weinig bezoek mogelijk. Onder het personeel is nog sprake van coronabesmettingen, dus de onzekere periode is voor de cliënten, tien jongeren met een lichamelijke beperking, nog niet voorbij. Monique Smit vond dat ze bij het Joyce House wel een knuffel konden gebruiken, dus Aaldert kwam ze verrassen.

Ook bij het Joyce House in Smilde waren de knuffelberen meer dan welkom (Rechten: RTV Drenthe / Aaldert Oosterhuis)

Knuffels bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen

En tenslotte was het vandaag de beurt aan het Ouder en Kindcentrum van het Wilhelminaziekenhuis Assen. Annet Scheepstra, al meer dan 35 jaar werkzaam bij de facilitaire dienst in het ziekenhuis, zag dat de kinderen tijdens hun ziekenhuisopname vaak toch wat verdrietig zijn. 'Hoe fijn zou het zijn als ze met zo'n lief en zacht beertje konden knuffelen?', dacht ze. Annette Rotmensen, zorgcoördinator kwaliteit van de kinderafdeling, nam de knuffels in ontvangst.

En deze knuffelberen gaan naar de kinderen op de kinderafdeling van het WZA (Rechten: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

Helaas kunnen er geen knuffelberen meer aangevraagd worden. Wél zal Radio Drenthe morgen (tijdens Hemmeltied en Djammen) nog een paar laatste stuks verloten.

Nieuwsgierig hoe het verzenden van al die 1500 knuffelberen eraan toegaat? Hieronder volgt een update vanuit het grote RTV Drenthe-knuffelberenpakhuis: