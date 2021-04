Wethouder Karin Dekker: 'Geen dwang bij gasloos Kloosterveen'

Kloosterveen in Assen wordt niet onder dwang een gasloze wijk in 2030. Dat zegt wethouder Karin Dekker. Het is een misvatting, zo stelt ze, dat ze als wethouder via een collectieve dwangmaatregel de huiseigenaren in de proefwijk van het gas af wil krijgen.

De wethouder van GroenLinks reageert daarmee op een brandbrief richting college en gemeenteraad van de werkgroep Duurzaam Kloosterveen. De werkgroep is bang dat ze als proefwijk in 2030 onder dwang van het aardgas af moet, terwijl Dekker vorige maand nog zei dat ze bewoners niet kan en ook niet wil dwingen.

Vastlopen omschakeling dreigt

De werkgroep verwijt de Asser wethouder 'een verborgen agenda'. Dekker vroeg met andere proeftuingemeenten op 1 februari in een brandbrief hulp van het Rijk, om gedwongen afsluiting van het aardgasnet wettelijk te gaan regelen. Dat verzoek deed de wethouder namens het stedennetwerk G40, als voorzitter van de themagroep Duurzaamheid.

De G40 is bang dat de afgesproken omschakeling naar gasloze proefwijken anders dreigt vast te lopen. Zonder dwangmaatregel kan het straks gebeuren dat naast een nieuw warmtenet, ook nog een gasleidingnet moet blijven bestaan, omdat enkele huishoudens niet van het gas af willen. Volgens de proeftuingemeenten is dat extreem duur, en is verduurzaming dan onbetaalbaar en niet haalbaar.

'Geen doorzettingsmacht Kloosterveen'

Maar volgens Dekker gaat 'doorzettingsmacht' als collectieve dwangmaatregel op dit moment beslist niet op voor Kloosterveen. "Daar mag elk huishouden bepalen wat ze uiteindelijk willen, al zou het mooi zijn als ze met ons plan willen meedoen, om voor 2030 te kiezen voor een elektrische waterpomp. Maar die keuze is aan elk huishouden zelf hoe zij van het gas afgaan."

Dekker kan trouwens niet garanderen, dat er op de langere termijn geen verplichting komt. "We hebben in een Klimaatakkoord afspraken gemaakt, daarin staat ook het gebruik van doorzettingsmacht, en op een gegeven moment gaat natuurlijk de gaskraan wel dicht. Ik weet in elk geval dat in 2050 de knop omgaat."

'Uiterste noodmaatregel in gereedschapskist'

Dekker noemt een dwangmaatregel om van het gas af te gaan bovendien 'een uiterste noodmaatregel'. "Maar als die er wettelijk is, zo'n regeling, dan heb je 'm in elk geval in je gereedschapskist, net zoals bijvoorbeeld een onteigeningsprocedure. Daar wil je liever ook geen gebruik van maken, want je wilt er het liefst normaal uitkomen. Maar toch heb je 'm achter de hand."

Zo'n 'uiterste geval' om toch de mogelijkheid van doorzettingsmacht te gebruiken, is volgens Dekker als er sprake is van een haalbaar en betaalbaar alternatief voor gas, voldoende draagvlak, en een democratisch raadsbesluit. "Maar liever wil je zoiets helemaal niet gebruiken, je wilt het liever natuurlijk samen doen", zegt ze.

Klus wel klaren

Waar zo'n wettelijke regeling 'in uiterste nood' redding zou kunnen brengen, is Lariks-West, ook een aardgasvrije proefwijk. Daar denkt Assen aan een collectief warmtenet, met verwarmd water uit de Vaart. Maar als er ook een gasnet moet blijven, voor een handjevol mensen, wordt het project onbetaalbaar.

Gemeenten hebben volgens Dekker dan niet de macht om zo'n wijk van het gas te halen, ook niet als bijna alle bewoners het plan steunen, maar een paar niet. "En zo'n instrument zouden we toch graag willen hebben, om wel de klus te klaren, en op tijd met onze proefwijken van het gas af te gaan. Zonder aanvullende maatregelen komen we er niet", zegt Dekker.

Niet nodig te melden

De wethouder ziet het niets als een fout dat ze in de discussie rond gasvrij Kloosterveen verzuimd heeft te melden dat ze het Rijk om een dwangmaatregel heeft gevraagd. "Ik vond dat rond Kloosterveen helemaal niet nodig, daar speelt het nu niet. We proberen daar individuele verduurzaming collectief in te voeren. En streven ernaar dat zoveel mogelijk samen met de wijk te doen, maar we gaan het niet verplichten."

"Alleen hoe de vlag er over tien jaar bij hangt, dat kan ik niet zeggen. Ik kan niet in de toekomst kijken."

