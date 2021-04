Koeien lanceren melkplatform met de koeiendans

"Dit is elk jaar weer een hoogtepunt", vertelt boerin Bianca Straathof. Speciaal voor de lancering heeft ze besloten om de koeien naar buiten te doen. En daar is niet iedereen in het gezin blij mee. "Onze zoon heeft online les en had net twee tussenuren dus die had mazzel. Maar onze dochters zitten op school en die balen dat ze niet bij de koeiendans konden zijn."

Vrolijke omlijsting

De koeien zorgen voor een vrolijke omlijsting bij de lancering van het platform melknatuurlijk.nl. Daarbij hebben zo'n veertig boeren en boerinnen zich aangesloten. Maar ook veearts Bernd Hietberg maakt deel uit van deze stichting. "Het is een website waarop we de verhalen van boeren hebben gebundeld", legt hij uit. "Boeren hebben over de hele wereld een essentiële functie in de voedselvoorziening."

"In Drenthe zijn we daarom de samenwerking aangegaan met meerdere boeren. Zij willen graag vertellen hoe het er echt aan toe gaat in het boerenleven. Ze laten foto's zien en vertellen hun verhaal. Dat hebben we allemaal samengebracht op de site."

Bianca Straathof is een van die boerinnen die het wel en wee van haar boerderij deelt op de website. Zij heeft samen met haar man al een educatieboerderij waarin ze schoolklassen ontvangen. En het valt ze op dat er nog steeds kinderen zijn die geen idee hebben dat melk van een koe komt. En dat zijn niet alleen kinderen uit de Randstad maar ook Drentse kinderen.

"Niet iedereen heeft meer iemand in de familie of dichtbij die een boerderij heeft. Je merkt dat er kennis wegebt. En daar ligt een kans voor ons boeren om het juiste verhaal te vertellen. Als wij het niet vertellen, vertelt iemand anders het voor ons. En dat is misschien niet zoals wij het vertellen."

Het verhaal van de boeren

"Een boer wordt boer vanuit een passie", legt Straathof uit. "Een boer heeft liefde voor zijn vee. Die passie willen we meegeven aan de kinderen. Alleen als wij goed voor onze koe zorgen, zorgt de koe goed voor ons. Alleen een blije koe geeft melk."

En ook aan de promotie van het platform op social media is gedacht. Daarvoor is er de melksnorchallenge. Oftewel, drink een flink glas melk, zorg voor een goeie melksnor, en deel 'm online.