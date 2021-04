Op zoek naar sociale huurwoning? Zo lang moet je wachten in de Drentse gemeenten

Wie in Drenthe in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning moet minimaal een flink aantal jaar wachten, blijkt uit onderzoek van de NOS.

De NOS onderzocht in alle gemeenten hoe lang het ongeveer duurt voordat je een sociale huurwoning krijgt. Dit wordt de wachttijd genoemd. Dit is de tijd vanaf het moment dat je je inschrijft tot het moment dat je een huis hebt gevonden. De tijd waarin je actief aan het zoeken bent is korter, dit noem je de zoektijd. De zoektijd is onderdeel van de inschrijfduur.

Het langst moet je ingeschreven staan in de gemeente Noordenveld, 8 jaar. Het kortst in Emmen, daar wacht je 3 jaar en 5 maanden totdat er een sociale huurwoning beschikbaar is. In Noordenveld zijn er de afgelopen vijf jaar er ook geen woningen bijgekomen, het aantal nam af met 21 woningen. In Emmen kwamen er 76 woningen bij sinds 2015.

Wachttijd op een sociale huurwoning:

Gemeente Wachttijd Aa en Hunze 3 jaar en 5 maanden Assen 5 jaar en 4 maanden Borger-Odoorn 3 jaar en 11 maanden Coevorden 3 jaar en 7 maanden Emmen 3 jaar en 5 maanden Hoogeveen 5 jaar en 3 maanden Meppel 7 jaar en 4 maanden Midden-Drenthe 4 jaar en 9 maanden Noordenveld 8 jaar Tynaarlo 6 jaar en 8 maanden Westerveld 6 jaar en 7 maanden De Wolden 6 jaar

Woningbouw

Een van de oorzaken dat er nu zulke lange wachtlijsten zijn, is volgens de NOS dat er de afgelopen jaren in Nederland weinig woningen bij zijn gekomen, dat terwijl de bevolking wel groeide. Tussen 2015 en 2020 steeg het aantal corporatiewoningen maar met 1 procent, terwijl het bevolkingsaantal met 3 procent toenam.

"Er zijn natuurlijk gewoon te weinig woningen beschikbaar", zegt Martin van Rijn, voorzitter van de branchevereniging van woningcorporaties Aedes. "Dat komt ook doordat corporaties een tijdlang niet voor de middenhuur mochten bouwen. De gedachte was dat de markt dat op zou lossen. Dat is niet gebeurd."

Statushouders

Een andere oorzaak is het huisvesten van statushouders. Door het wegwerken van achterstanden is het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning afgelopen jaar flink gestegen schreef RTV Drenthe in januari al. Deze statushouders moeten ook ergens wonen. Wethouder Dennis Bouwman van Midden-Drenthe legde het uit: "We hebben natuurlijk meer mensen die gehuisvest moeten worden in een sociale huurwoning. Niet alleen statushouders, ook mensen die op de wachtlijst staan met urgentie. Die moeten allemaal geplaatst worden. De afspraak is dat als je je taakstelling niet haalt, dat je dat het jaar erna moet inhalen. Maar in ons geval is dat best wel veel."

Om in aanmerking te komen voor sociale huur mag je niet te veel verdienen én moet je je inschrijven bij een woningcorporatie bij jou in de buurt. Hoe langer je staat ingeschreven, hoe hoger je plek op de wachtlijst. Veel mensen schrijven zich daarom uit voorzorg in, zodat ze meer kans maken als ze daadwerkelijk op zoek zijn.

Nieuwbouw op veel plekken

Op verschillende plekken komen er ook sociale huurwoningen bij. In Meppel wordt druk gebouwd aan 25 huurwoningen in de wijk Enzinge. In Grolloo komen 10 tot 12 zorgwoningen aan De Pol, naast dorpshuis Het Markehuis. Een deel ervan wordt sociale huur, een ander deel komt in de vrije sector. Ook in Westerbork komen er 21 starterswoningen bij. Naast vrijstaande woningen worden er daar ook sociale huur- en betaalbare koopwoningen gebouwd.

