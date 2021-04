In de voetsporen van de vader van het Dwingelderveld

Axel Wiewel beschrijft de wandeling in het boek 'De redding van het laatste grote natte heideveld van Nederland'. Ook verhaalt hij over de moeite die het natuurbeschermers destijds kostte om te redden wat er te redden viel van de Nederlandse natuur.

Natuureducatie

Thijsse werd in 1865 geboren in Maastricht maar wisselde nog al eens van woonplaats vanwege het werk van zijn vader, een beroepsmilitair. Al snel ontwikkelde hij een grote belangstelling en waardering voor de natuur. Na de kweekschool ging hij aan het werk als onderwijzer en samen met collega Eli Heimans gaf hij vorm aan wat later natuureducatie zou heten.

Innovatief

Hun aanpak was vernieuwend: ze moedigden leerlingen aan om zelf naar de natuur te kijken en eigen waarnemingen te doen. Bovendien beschreven ze planten en dieren niet als afzonderlijke organismen maar als onderdeel van het ecosysteem. Thijsse was, vaak samen met Heimans, betrokken bij de oprichting van verschillende organisaties voor natuurstudie en -bescherming.

Dwingelose heide

In 1929 was het aan Thijsse om te besluiten of de Dwingelose heide behouden moest blijven of omgeploegd kon worden. "Met een beetje goede wil zou je Thijsse de vader van het Dwingelderveld kunnen noemen," aldus publicist Axel Wiewel. "Samen met Heimans liep hij hier rond om te bekijken hoe interessant dit gebied was om te bewaren voor het nageslacht. Dat bleek in een heleboel opzichten erg belangrijk en goed te zijn."

Thijsse had in 1905 bijgedragen aan de oprichting van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland ofwel Natuurmonumenten. Deze organisatie wilde nu de Dwingelose heide aankopen. Vanuit het rijk bestond vrijwel geen belangstelling voor natuurbescherming en van aankoopsubsidies was ook geen sprake. De aankoop is uiteindelijk tot stand gekomen dankzij een publieksactie.

Ledenoproep

Wiewel: "Natuurmonumenten heeft een brief geschreven naar twaalfduizend begunstigers en hopelijke begunstigers: 'Dit is het laatste grote natte heideveld van Nederland. Laten we proberen dat allemaal te behouden want anders kunnen we toekomstige generaties niet laten zien hoe het hier vroeger was.' Het viel niet mee om dit gebied te verwerven want je had hier veel kleine en een paar grote grondeigenaren die hun grond niet wilden verkopen."

Toch is het gelukt en kunnen we vandaag de dag het Nationaal Park Dwingelderveld bezoeken. "Als Thijsse er niet was geweest, zou Nederland er heel anders uit hebben gezien dan nu. Ik vind dat het Dwingelderveld er gekomen is dankzij Thijsse en de zijnen en dat wij dat hier best mogen vieren."

Lees ook: