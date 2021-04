'Archief voor Dummies', voorouderonderzoek vanuit je eigen huis

Van het zoeken in geboorte-, sterf- en huwelijksaktes tot in rechtbankverslagen en vonnisregisters. Vanuit zijn eigen huis, achter de computer via Skype, legt Sieders aan onze eigen leergierige dummie Lydia Tuijnman uit welke archieven er zijn en hoe je er in moet zoeken.

Goede zoektip van de archivaris

De Drentse bevolkingsregisters zijn te vinden op alledrenten.nl. Je kunt zoeken op naam, de scans zijn gratis te downloaden. Let op: de bevolkingsregisters die destijds door de ambtenaar al alfabetisch zijn bijgehouden, zijn niet te vinden via het zoekveld op alledrenten.nl! Je moet hiervoor naar de knop 'Bladeren door bronnen'. Daar vind je een overzicht van alle Drentse bevolkingsregisters en kun je zien of de registers van een bepaalde gemeente op naam doorzoekbaar zijn. Zo niet, dan moet je de scans doorbladeren totdat je de juiste naam gevonden hebt.

Ferry Sieders, Drents Archief, via Skype (Rechten: RTV Drenthe / Lydia Tuijnman)

Drenthe Toen en Podcast Archief voor Dummies

Archief voor Dummies is het resultaat van een samenwerking tussen het Drents Archief en RTV Drenthe. Alle afleveringen van de radiocursus Archief voor Dummies zijn uitgezonden in het radioprogramma Drenthe Toen en zijn daarna via podcast en uitzending gemist te beluisteren. Op het YouTube-kanaal van het Drents Archief zijn ook instructiefilmpjes met Ferry Sieders te bekijken.