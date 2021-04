Biertje op het terras wordt duurder, maar 'dat was te verwachten'

Brouwerijen voeren een prijsverhoging in en dat berekent zich helemaal door in het glas op het viltje straks. Begin deze maand werd het gerstenat van zowel AB InBev (Jupiler en Hertog Jan) als Swinkels (Bavaria) al 3,5 procent duurder. Grolsch rekent zelfs een kleine 4 procent meer. Heineken laat per 1 mei de prijzen ook zo'n 3 procent stijgen.

Marktwerking

"Dat is te verwachten ook, deze prijsstijging", zegt Ton Duivenvoorden Regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Drenthe. "Daar is een simpele term voor en dat heet marktwerking". Duivenvoorden vindt de stijging nog meevallen en staat er niet echt van te kijken. "De prijzen stijgen elk jaar en dat is nu natuurlijk niet anders." Ook niet in een pandemie.

Of de prijsstijging meteen woensdag ingaat is nog niet bekend. Elke ondernemer mag dat zelf bepalen.

Ondernemers blij met mits en maren

Drentse ondernemers zijn wel blij dat de terrassen weer open mogen. "We stonden gisteren bijna te juichen. Maar het is wel met mitsen en maren", zegt Sander Vos van restaurant De Turfsteker in Westerbork. Ook Sandra de Vrede van restaurant Liff in Assen heeft gemengde gevoelens over het openen van de terrassen. "Wij voelen gematigde vreugde. Wij doen natuurlijk meer dan alleen het terras, maar deze eerste stap is fijn om te nemen."

