AstraZeneca-overschot bij Drentse huisartsen: 'Voelt niet goed'

Maandenlang werd er uitgekeken naar de vaccins, maar inmiddels reageert lang niet iedereen meer op de uitnodiging om een prik te halen. Huisarts Lamiek Westerhof, tevens voorzitter van Huisartsenzorg Drenthe, maakt het in haar praktijk ook mee. Als voorbeeld haalt ze een groep 60-plussers aan, die in aanmerking kwam voor het AstraZeneca-vaccin. "Velen van hen kregen deze week ook een uitnodiging op de mat voor een vaccinatie met Pfizer. Dat is zo'n ongelukkige timing. Het zorgt al voor vijftig afmeldingen, van mensen die toch liever op Pfizer wachten."

'Inenten en beschermen'

Westerhof noemt de situatie 'ingewikkeld'. Ook haar koelkast staat nu vol met vaccins. "Dat wil ik niet, dat voelt niet goed. Ik wil mensen inenten en beschermen, in plaats van zien dat mensen wachten en op de valreep nog heel ziek worden van corona, terwijl ik een vaccin in huis heb." In tegenstelling tot enkele andere huisartsen heeft ze nog geen vaccins weg hoeven te gooien. "En dat geluid heb ik ook niet gehoord van Drentse huisartsen."

Dat het in Zwolle en Groningen bij een collega-huisarts mis is gegaan, snapt Westerhof wel. Deze huisartsen hebben tientallen spuiten met ongebruikt vaccin in de prullenbak gegooid. Westerhof legt uit: "Je wil het inenten zo snel en soepel mogelijk laten verlopen. Dus je trekt de vaccins op uit de ampullen, zoals het heet. Daarmee leg je spuiten alvast klaar met het vaccin, reken je op honderd mensen, leg je alvast honderd spuiten klaar, zodat je in één keer door kunt. Komen mensen niet opdagen, dan blijven die spuiten over. Opgetrokken vaccin in spuiten is maximaal vijf uur houdbaar, dus moet je daarna weggooien."

injectienaalden met coronavaccins, klaar voor gebruik (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Richtlijnen

"We zijn nu heel voorzichtig geworden met dat optrekken", zegt Westerhof. "We doen dit nu per ampul, dus dat zijn elf vaccins per keer. Merken we dat het druk wordt, maken we snel nog wat klaar. Daarmee voorkomen we dat we grote partijen weg moeten gooien. Maar dat betekent dus wel dat mijn koelkast vol staat met AstraZeneca. Ik krijg ook mensen onder de zestig die mij vragen om dit vaccin en zelf willen kiezen voor het risico. Ik zou hen dolgraag willen helpen, maar volgens de richtlijnen mag ik dit niet doen."

"Dat maakt het soms heel moeilijk. Het pleidooi dat huisartsen samen met de patiënt mogen afwegen of ze het risico willen nemen, daar sta ik achter. Maar zo ver zijn we nog niet", weet Westerhof. "Als het nu mis gaat, ligt de aansprakelijkheid bij de huisarts."

Artsenfederatie KNMG heeft gisteren besloten dat artsen hun eigen afweging met patiënten mogen maken mogen maken met betrekking tot het AstraZeneca-vaccin. Westerhof noemt dat: "Een goede zaak". Huisartsen zijn verantwoordelijk voor de inenting van de mensen tussen 60 tot en met 64 jaar. Zij zullen dan ook geen oproep van de GGD krijgen.

