Flexibele manifestatie in Emmen: yogascholen moeten weer open

Tientallen mannen en vrouwen hebben gehoor gegeven aan de oproep van Ellen Hoexum. Hoexum is eigenaresse van een yogastudio en wil met de demonstratie mensen weer samenbrengen. "In Emmen en omstreken hebben we een grote yoga-community. Zij hebben het allemaal zwaar. In een jaar tijd is mijn omzet gehalveerd. Daarnaast hebben veel leden opgezegd."

Thuisyoga is niet zen

Buiten mogen de yogastudio's, net als bij de sportscholen, maximaal vier mensen les geven op anderhalve meter afstand. Daarnaast is yoga is een sport die heel goed alleen, in de thuisomgeving gedaan kan worden. Dat hoort Hoexum veel. "En toch is dat niet hetzelfde. De wasmachine draait, de hond blaft en de kinderen lopen in en uit. Dat is absoluut niet bevorderlijk voor de rust."

Dubbel is het wel voor Hoexum. Het gemiddelde aantal positieve coronatests steeg afgelopen week met tien procent ten opzichte van vorige week. Toch denkt de yogadocent dat yoga juist een onderdeel van de oplossing kan zijn: "Bij onze sport staan gezondheid en bewustzijn centraal. Bewegen is zoveel gezonder dan stil zitten!"