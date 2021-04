Weinig mensen testen voor toegang kleine evenementen, FC Emmen lijkt wel testers te trekken

In het kader van het project Testen Voor Toegang, waarbij de overheid wil kijken hoe bepaalde evenementen veilig plaats kunnen vinden, mag Schietsportcentrum Emmen vandaag een wedstrijd organiseren. Voor het eerst sinds maanden kunnen schutters weer in wedstrijdverband hun kunsten vertonen, maar met het deelnemersaantal schiet het vandaag nog niet op.

Vijftien deelnemers uit heel Nederland

Op de schietbaan is in verschillende series plaats voor ongeveer vijftig deelnemers, maar er hebben zich maar vijftien aangemeld. Die komen weliswaar uit heel Nederland, maar de organisatie had op meer gehoopt. "De schutters en de vrijwilligers die er zijn, zijn heel enthousiast en dat is ook het doel", vertelt Raymond Willemsen van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie. "Ze hebben een mooie wedstrijd vandaag, maar er was nog wel plek over."

De deelnemers liggen op anderhalve meter afstand van elkaar met een baan ertussen en de coronamaatregelen worden goed opgevolgd. Mondkapjes op, handen ontsmetten en iedereen wordt bij de ingang op zijn of haar testbewijs gecontroleerd. Bezoekers zijn van tevoren al uitgesloten, om de deelnemers zo veel mogelijk ruimte te geven.

Waarom de opkomst zo laag is, durft Willemsen niet te zeggen. "Het kan zijn dat mensen toch nog bang zijn om met veel personen samen te komen, weliswaar op anderhalve meter afstand, of dat de drempel om vooraf te testen te hoog is", gist de organisator. "Dat zullen we in de evaluatie meenemen."

Een andere pilot is WIN Casino in Beilen. Over de hele dag verspreid is er plek voor 210 gasten, maar zoveel mensen gokken het er niet op. In totaal hebben 45 mensen voor het casino gereserveerd. Ook hier zit iedereen op gepaste afstand van elkaar achter de gokkasten of draaitafels en moeten bezoekers hun negatieve testbewijs laten scannen.

'Hopelijk een opmaat tot meer versoepelingen'

"Het is fijn om eindelijk weer wat muntjes te horen rinkelen", geeft Gertjan van Boxel, manager van de casinogroep, toe. "Dat is lang geleden. Medewerkers zijn ook blij om weer wat gasten te kunnen ontvangen, maar als casino hebben we er vandaag niet veel aan. Hopelijk is dit een opmaat tot meer versoepelingen."

Ook Van Boxel vermoedt dat mensen het er niet voor over hebben om naar een teststraat te rijden, voordat je naar het casino mag. "Je hebt Leeuwarden, Groningen, Assen en Zwolle. Dat is een extra stukje rijden vanuit hier en ik denk dat dat voor veel mensen een drempel is."

Evaluatie

Elke pilot moet worden geëvalueerd door de organisator van het evenement. Wat daar precies in moet, is voor zowel het schietsportcentrum als het casino nog onduidelijk. "Over die specifieke gegevens moeten we nog navraag doen, maar we zullen sowieso onze eigen deelnemers vragen hoe zij het vandaag hebben ervaren", vertelt Willemsen van de KNSA.

Van Boxel: "Ik heb begrepen dat het vooral om de infrastructuur gaat. Hoe werkt de app? Hoe werkt het scannen? Maar over wat er precies getest wordt, hebben we met de organisatie nog geen contact gehad. Zelf kijken we of onze eigen maatregelen nageleefd worden en maken we er een leuke dag van."

FC Emmen trekt wel testers

Waar veel bezoekers dus op de schietbaan en in het casino uitblijven, staan er voor de teststraat in Assen wel veel trouwe FC Emmen-supporters in de rij. Dat zij vanuit Zuidoost-Drenthe naar de provinciehoofdstad moeten rijden, begrijpen de meeste fans niet. "Er zou zo'n teststraat in Emmen moeten zijn" en "Amsterdammers hoeven ook niet helemaal naar Rotterdam voor zo'n test", klinkt er buiten in de wachtrij. Toch hebben honderden mensen het er wel voor over, om eindelijk weer hun club te zien spelen.

Vandaag verwacht het testcentrum ongeveer 900 mensen die naar een evenement willen. Morgenochtend staan er 200 ingepland. Ook daar zullen voetballiefhebbers bij zitten, want de wedstrijd van FC Emmen tegen Heracles Almelo begint om 12:15 uur. De uitslag van een sneltest is meestal binnen een half uur bekend.

