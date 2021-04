Steeds meer Drentse gedupeerden toeslagenaffaire in beeld

In razend tempo volgen de ontwikkelingen in de toeslagenaffaire elkaar op. Terwijl in Den Haag de verwijten over tafel vliegen, zijn honderden Drentse gedupeerden bezig hun problemen op te lossen. Bij gemeenten wordt de omvang van het schandaal steeds duidelijker.

Begin oktober waren er in Drenthe 153 gedupeerde ouders bekend, blijkt uit een lijst van de Vereniging van Drentse Gemeenten. Twee derde daarvan komt uit de HEMA-gemeenten (Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen).

Inmiddels is het aantal gedupeerden dat in beeld is opgelopen. Onder andere door meldpunten op te zetten kwamen ze in beeld bij de gemeenten. Via zo'n meldpunt hebben zich in Meppel bijvoorbeeld nog drie mensen gemeld.

Toeslagenaffaire In Nederland zijn de afgelopen jaren duizenden ouders getroffen door problemen met de kinderopvangtoeslag. Ouders werden ten onrechte bestempeld als fraudeurs, moesten soms duizenden euro's terugbetalen en kwamen daardoor in financiële problemen, met tal van andere problemen als gevolg. De Belastingdienst compenseert de gedupeerde ouders financieel, maar daarmee zijn lang niet altijd de persoonlijke problemen opgelost.

Gemeenten gingen ook zelf op zoek en er kwam aanvullende info vanuit het Rijk. Zo liep in Emmen het aantal gedupeerde gezinnen op van 45 naar 128, in Assen van 18 naar 45 en in Hoogeveen van 20 naar 65.

Ook in kleinere gemeenten meldden zich nieuwe slachtoffers. In Borger-Odoorn kwamen er bijvoorbeeld afgelopen half jaar nog 23 gevallen bij, waardoor het aantal op 31 komt. In De Wolden steeg het van 1 naar 5 gezinnen. Bij de cijfers moet wel een kanttekening geplaatst worden. "Een groot aantal van de nieuwe gevallen wordt nog onderzocht. Het is dus nog niet zeker of ze allemaal daadwerkelijk gedupeerd zijn", laat een woordvoerder van de gemeente Hoogeveen en De Wolden weten.

Hulp

Wat kunnen gemeenten vervolgens doen voor de gedupeerde ouders? Werkplein Drentsche Aa ondersteunt gedupeerden in de gemeente Assen. Volgens Remco Bruggink zijn veel mensen het vertrouwen in de overheid en hun omgeving helemaal kwijt. "Wij begeleiden deze huishoudens zeer intensief en komen zeer schrijnende situaties tegen. Wij vragen op alle leefgebieden of er ondersteuningsbehoefte is en maken samen met de gedupeerde een plan van aanpak."

Slachtoffers kunnen worden geholpen met hun financiën, geestelijke en lichamelijke gezondheid, werk- en dagbesteding, gezinszaken zoals opvoeding en met het vinden van een woning. In Hoogeveen is er een klein deel van de ouders dat daadwerkelijk geholpen wordt door de gemeente, laat de woordvoerder weten. Een aantal is geholpen met schuldhulpverlening, ook is eenmaal geholpen met huisvesting. In De Wolden is een gedupeerde geholpen met een traject richting werk.

"In totaal hebben we met zes mensen een gesprek gehad Eén daarvan bieden we nog ondersteuning in de vorm van bemiddeling met de Belastingdienst", klinkt het vanuit het gemeentehuis in Meppel. "De overige mensen zaten al in een (hulp)traject en hadden geen extra ondersteuning van de gemeente nodig."

Door de geboden hulp moeten mensen hun leven weer kunnen opbouwen. Een belangrijke taak voor de lokale overheden, waarbij ook herstel van vertrouwen belangrijk is. Bruggink: "Werkplein Drentsche Aa doet haar uiterste best om te zorgen dat gedupeerden snel en daadwerkelijk worden geholpen en op die manier het vertrouwen in de overheid weer een beetje terugvinden."

