Nienoord: borgvrouwe Anna gaf een fortuin uit aan kunst

Anna van Ewsum geschilderd door Jan de Baen (Rechten: Museum Nienoord)

Meest luisterrijke lusthof

"Het begint al meer dan 500 jaar geleden." vertelt Pruiksma terwijl hij ons voorgaat naar het voorname huis. "In het jaar 1508 koopt jonker Wigbold van Ewsum land bij Midwolde, vlak bij de Drentse grens in de provincie Groningen. Hij bouwt er een nieuw huis op, de Nije Oord. Van het land laat hij turf steken. Turf is een gewilde brandstof en zo kan het gebeuren dat het huis Nienoord uitgroeit tot het meest luisterrijke lusthof van Noord Nederland."

Van Leek naar Coevorden over eigen land

De belangrijkste bewoner van het huis is wel Anna van Ewsum, vindt Pruiksma: "In het jaar 1665 trouwt Anna van Ewsum met de Duitse edelman Georg Wilhelm von Inn- und Knyphausen. De rijkdom van Nienoord groeit. Die is nu nog overal in de gebouwen en de tuinen te zien, dankzij de belangstelling van Anna voor de kunsten. Zij geeft verscheidene beroemde kunstenaars opdrachten, om met hun werken het landhuis te verfraaien."

De borg wordt opgesierd met bijvoorbeeld wandschilderingen van Herman Collenius en portretten van Jan de Baen. Rombout Verhulst, een veelgevraagd beeldhouwer, krijgt van Anna van Ewsum opdracht om een praalgraf te maken voor haar jong overleden echtgenoot in de kerk van Midwolde. Het beeldhouwwerk moest, zo blijkt uit het contract, de beide echtelieden afbeelden, 'levensgroot en net uitgehouwen'. Pruiksma: "De prijs voor het monument bedraagt drieduizend rijksdaalders. Een enorm kapitaal in die tijd. Ook wordt er een monumentale schelpengrot in de tuin gebouwd, en wordt de omgeving van de borg versierd met allerlei beeldhouwwerken, zoals de fraaie uit zandsteen gebeeldhouwde toegangspoort. In deze bloeitijd breidt het landgoed zich steeds verder uit en zo kan de Anna zelfs over haar eigen land van Leek naar Coevorden rijden!"

Museum Nienoord (Rechten: RTV Drenthe)

Wreed sprookje

De beroemde schelpengrot van Borg Nienoord wordt gebouwd rond 1700. Het gebouw is aan de binnenkant volledig bekleed met een mozaïek van schelpen en stenen. Ook hier was de opdrachtgeefster de borgvrouwe Anna van Ewsum. Pruiksma weet ook hier een verhaal: "Ken je het wrede sprookje wel dat over de schelpengrot verteld wordt? Een meisje uit het dorp dat voor het kasteel werkte was erg benieuwd naar de schatkamer van de jonker. Op een dag betrapte hij haar daar. Voor straf mocht zij de kamer pas uit als zij alle muren bedekt had met een schelpenmozaïek. Daar had ze tientallen jaren voor nodig. Pas toen werd ze vrijgelaten en rende blij naar het dorp. Daar aangekomen bekeek ze zichzelf in het water en schrok zo van haar oude en magere gezicht dat ze in elkaar zakte, om nooit meer op te staan."

De schelpengrot van Nienoord is volgens Pruiksma waarschijnlijk Oosters geïnspireerd: "Vermoedelijk gemaakt door een kunstenaar uit Venetië, daar waren veel Arabische invloeden. Het lijkt wel een moskee, wordt vaak gezegd. De term grot is waarschijnlijk afgeleid van het Italiaanse grotto, wat mozaïekkamer betekent. Je moest natuurlijk wel een goedgevulde portemonnee kunnen trekken om zoiets te kunnen bekostigen." Het gebouw is in zijn soort een zeldzaamheid: "Van de drie in Nederland overgebleven schelpengrotten is die van Nienoord samen met die van het Loo nog in originele staat."

Dansje in de slaapkamer

Het sluitstuk van de excursie is een zaal waarvan alle wanden zijn bedekt met panelen beschilderd door Collenius. Pruiksma: "De danszaal. Maar de paneelschilderijen die hier hoorden waren verdwenen. Die werden gevonden in de stallen, waar ze als wanden werden gebruikt. Kijk maar, je kunt hier wel zien hoe ze hebben geleden." Hij wijst op verbleekte en vervaagde delen van het paneel. "Collenius was een schilder die destijds in adellijke kringen zeer in trek was. In 1679 verhuisde hij met zijn vrouw naar Leek, want hij had van de borgvrouwe een grote opdracht gekregen." In de nieuwe danszaal maakte hij drie paneelschilderingen van drie meter hoog en zes meter lang, met allerlei taferelen met onder anderen de goden Diana en Apollo. "Veel wulps bloot, zeker voor die tijd, misschien wilden ze het dansgezelschap wel aanmoedigen tot een dansje in de slaapkamer", lacht Pruiksma. Collenius´ eerste dochtertje werd Anna genoemd, naar zijn adellijke opdrachtgeefster. Toen dat kindje overleed, noemde hij het meisje dat daarna werd geboren opnieuw naar haar. "Dat geeft wel aan dat er tussen die twee een bijzondere band was ontstaan", concludeert hij.

Museum Nienoord gaat naar verwachting rond de 25ste mei weer open. Bezoekers kunnen dan reserveren via info@museumnienoord.nl

