Luister hier live naar FC Emmen - Heracles Almelo

Emmen is aan een goede serie bezig. Het team van trainer Dick Lukkien is al zeven wedstrijden ongeslagen. Twee weken geleden won het, in Sittard, met 3-1 van Fortuna. FC Emmen staat op de zeventiende plek in de eredivisie, maar bij winst of een gelijkspel vanmiddag tegen Heracles, gaat het VVV op de ranglijst voorbij. Bij een overwinning komen RKC (twee punten) en Willem II (één punt) weer in het vizier.

Heracles is ook aan een goede serie bezig. De ploeg uit Almelo behaalde uit de laatste vijf wedstrijden tien punten en is nog volop in de strijd voor een plek in de play-offs voor Europees voetbal. In Almelo verloor FC Emmen eerder dit seizoen kansloos met 4-0.

Luister hier naar het live-radioverslag. Commentaar is in handen van Niels Dijkhuizen en René Posthuma.