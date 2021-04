Weergaloze De Leeuw schiet FC Emmen langs Heracles

De zege leek tien minuten voor tijd toch nog uit handen van FC Emmen te glippen, maar toen stond de captain van FC Emmen op. Michael de Leeuw, die ook al de 1-0 maakte, scoorde een Bergkampiaanse goal via de onderkant van de lat en zorgde daarmee voor de 2-1. In blessuretijd scoorde de Brabander ook nog zijn derde van de middag: eindstand 3-1.

Door de zege klimt Emmen naar plek 16 in de eredivisie en die plek geeft aan het einde van het seizoen in ieder geval nog een ontsnappingsclausule via de nacompetitie. De Drentse club staat met nog vier wedstrijden inmiddels twee punten boven nummer 17, VVV. Het gat naar de nummers 14 en 15 (RKC en Willem II) is geslonken naar respectievelijk 2 en 1 punt.

De zege van de Drentse club was op basis van negentig minuten verdiend, tegen een ploeg die als nummer 8 van de eredivisie nog volop in de race is voor een plek in de play-offs om Europees voetbal. Grote kansen leverde het overwicht voor rust nog niet op, al waren Araujo (kopbal gekeerd), Adzic (schot net naast) en Vlak (paal en lat) dichtbij de openingstreffer. Aan de andere kant zorgde vleugelverdediger Fadiga voor gevaar, maar redde Verrips.

Het moest dus gebeuren in de tweede helft en dat gebeurde ook. Door een domme overtreding (van Fadiga op De Leeuw) kreeg FC Emmen al vroeg een penalty. De Leeuw nam zijn verantwoordelijkheid en schoot binnen: 1-0. Daarna werd het onnodig slordig van Drentse zijde en een zwak moment van Cavlan en daarna Verrips die met een te hoog been een tegenstander torpedeerde zorgde tien minuten voor tijd voor mineur, namelijk een strafschop voor Heracles die werd benut door Voet: 1-1.

Emmen leek van slag, maar precies op het juiste moment stond Michael de Leeuw op. Met een weergaloos doelpunt (uit een voorzet van Araujo nam de spits aan en schoot hij verwoestend via de onderkant van de lat binnen) tekende hij voor de nieuwe voorsprong, waarna de Brabander in blessuretijd ook nog de 3-1 maakte en het feest in De Oude Meerdijk compleet maakte.

987 supporters konden feesten en de 213 fans die niet naar Assen wilden voor een coronatest zullen ongetwijfeld flink balen dat zij er geen getuige van waren.