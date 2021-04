Inzameling voor kinderen van Ruinerwold afgelopen: 460.000 euro opgehaald

Voor de negen kinderen van het gezin uit Ruinerwold is in totaal 462.051 euro binnengehaald, fors meer dan het streefbedrag van 270.000 euro. De inzamelingsactie begon op vrijdag 16 april en eindigde vandaag om 14.00 uur.

Het geld gaat via een stichting naar de kinderen, om hen een goede herstart in de samenleving te geven. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld studie, jobcoaching, tandartskosten, rijlessen, juridische kosten, huisvesting of bijvoorbeeld de inrichting van een nieuwe woning. Initiatiefnemer en vriendin van één van de kinderen, Esther Suurmond, benadrukt dat het geld alleen voor de kinderen is.

In totaal werden er 17.015 donaties gedaan. Een uur nadat de actie online was gekomen was er al 10.000 euro gedoneerd. Na een dag stond de teller op ruim een ton.

'Ongelofelijk dankbaar'

Stichting Kinderen van Ruinerwold laat in een bericht op de site weten dat 'de oudste kinderen het nauwelijks kunnen geloven en ongelofelijk dankbaar zijn voor dit massale en hartverwarmende gebaar vanuit de samenleving'. Ook schrijft ze dat alle donaties, steunbetuigingen en aanbiedingen voor immateriële steun gebundeld en aan de kinderen aangeboden zullen worden.

'Alle verwachtingen overtroffen'

De actie heeft "werkelijk alle verwachtingen overtroffen", zei Suurmond eerder deze week. Ze noemde het binnengekomen bedrag "ongelooflijk" en stelde dat het de kinderen "veel meer mogelijkheden biedt dan een week geleden". "Ze kunnen nu gaan nadenken over hun toekomst, wat ze bijvoorbeeld voor opleiding willen gaan doen."

Suurmond zette de actie op na het zien van de documentaire De kinderen van Ruinerwold van documentairemaakster Jessica Villerius. In die serie doen de oudste vier kinderen hun verhaal. "Door de documentaire zag ik eigenlijk voor het eerst het hele verhaal en dacht: ik moet wat doen." Ze heeft vooraf wel gevraagd aan de kinderen of de kinderen het goed vonden dat ze de actie startte.

