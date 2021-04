Hattrick-held Michael de Leeuw: 'Dit was wel mooi ja'

De goal had iets weg van de treffer die Dennis Bergkamp maakte op het WK van 1998 tegen Argentinië. Miquel Araujo vertolkte dan de rol van Frank de Boer, want de Peruaan gaf de weergaloze afgemeten pass in de diepte. De Leeuw controleerde geweldig en haalde verwoestend uit. "En omdat ie via de onderkant van de lat binnenvalt wordt de goal nog mooier", aldus De Leeuw.

De captain dankte ook invaller Paul Gladon. "Hij deed het heel goed, coachte me dat ik alleen moest gaan. Normaal gesproken ben ik een speler die in zo'n situatie eerst eens de omgeving bekijkt of er iemand anders niet beter voor staat. Door Paul hoefde ik dat niet te doen."

De Leeuw kon na afloop het feestje vieren met bijna 1000 toeschouwer. "Dat is wel mooi ja. De ontlading na de 3e goal was geweldig. Wat ik met de bal ga doen? Daar komen nu alle handtekeningen op van mijn teamgenoten en komt dan bij de collectie. Ik heb er wel een aantal. Nee, niet in schuur. Mijn vader heeft een prijzenkast en daar staan al wat prijzen in, zoals een paar Gouden Stieren en de KNVB-beker."