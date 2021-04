De Week van Drenthe: Speelstad Oranje vernieuwd en noodkreet WZA

Wat gebeurde er deze week allemaal in Drenthe? Hier vind je een weekoverzicht, met nieuws over het Deltaplan, versoepelingen, Speelstad Oranje en de noodkreet van het WZA.

Maandag werd bekend dat de noordelijke provincies en Flevoland 220.000 extra woningen willen bouwen. Dat is een kwart van de één miljoen nieuwbouwwoningen die landelijk gebouwd moeten worden om de woningnood op te lossen. Hier willen de provincies wel iets voor terug van het Rijk: de Lelylijn, de Nedersaksenlijn én harder rijden op het bestaande spoor vanuit Groningen en Leeuwarden naar het Westen. Dat is goed voor de noordelijke economie en goed voor de overvolle Randstad, zo redeneren de provincies.

De vier provincies hebben hun aanbieding en eisen opgeschreven in Bouwstenen voor het Deltaplan. Voor Drenthe betekent het concreet dat er 45.000 nieuwbouwwoningen extra moeten komen bovenop de al geplande 15.000 woningen.

Versoepelingen

Dinsdag gaven demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge opnieuw een persconferentie over de coronamaatregelen. Daarin werd bekendgemaakt dat het kabinet een aantal eerste versoepelingen in laat gaan op woensdag 28 april. Die gelden onder meer voor de avondklok, het thuisbezoek, de buitenterrassen, de niet-essentiële winkels, het hoger onderwijs, begrafenissen en theorie-examens van rijopleidingen.

Drentse winkeliers reageerden opgelucht op de versoepelingen. Consumenten hoeven vanaf 28 april namelijk geen afspraak meer te maken als zij willen komen winkelen. Wel gelden er bepaalde regels, zoals een maximumaantal klanten per vierkante meter. Ook Drentse uitvaartondernemers vinden het mooi dat er in plaats van vijftig mensen weer honderd mensen op begrafenissen kunnen komen. Wel gaven zij aan dat er weinig locaties zijn waar ook daadwerkelijk honderd mensen bij elkaar kunnen komen; omdat de anderhalve meter afstand gehouden moet worden, blijft er niet altijd genoeg ruimte over voor meer mensen.

Horeca-ondernemers kijken met gemengde gevoelens naar de versoepelingen: aan de ene kant zijn ze blij dat ze weer open mogen, aan de andere kant is het terras slechts een deel van het werk dat zij normaal gesproken doen.

Speelstad Oranje

Donderdag werd bekend dat Speelstad Oranje, het voormalige speelpark in Oranje, weer nieuw leven ingeblazen krijgt: Rick van der Graaf, Vera Logtenberg en Jan Logtenberg nemen het stokje over van ondernemer Hennie van der Most.

Het plan van de nieuwe ondernemers: een Speelstad 3.0 met weer een levendig recreatiepark aan de achterkant. Er komt een zwembad, theaterzaal en de vakantiewoningen in het pipodorp worden gepimpt. Alles aan de hand van een moderne stijl gecombineerd met een circusthema.

Het komende jaar wordt er 8 miljoen euro geïnvesteerd waaronder 5 miljoen in het huisjespark. De deuren moeten in 2022 geopend worden.

Noodkreet WZA

Bestuurder Paul van der Wijk van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) roept hulp in van buitenaf, werd vrijdag bekend. De druk in het ziekenhuis loopt zo hoog op, dat verpleegkundigen gevraagd zijn bij het leger, het Rode Kruis en de Hanzehogeschool in Groningen. Het is nog niet bekend of die ondersteuning er ook daadwerkelijk komt. Het WZA sloot vorige week vier van de zes operatiekamers en de ic lag helemaal vol.

De WZA-bestuurder is bang dat door de versoepelingen het aantal coronabesmettingen zal stijgen en daardoor de druk op ziekenhuizen nog verder stijgt. "Dat gaat niet alleen maar over de mensen in de zorg, maar over iedereen die de kans heeft om in het ziekenhuis te belanden. Dat kan ook ik of u zijn."

