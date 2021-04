Muzieklijst Harry's Blues 25 april 2021

Cha Wa uit New Orleans is een bijzondere band met een wonderlijke ontstaansgeschiedenis. De oprichter is namelijk drummer Joe Gelini, die na een indrukwekkende workshop van New Orleans jazzdrummer Idris Muhammad op Berklee College te Boston pas doorhad waar hij zijn muzikale focus wilde leggen, namelijk de ritmes die voornamelijk te vinden zijn bij de traditionele Mardi Gras carnaval indianenstammen. Na zijn studie vertrok hij naar de stad en kwam al snel in aanraking met Big Chief Joseph 'Monk' Boudreaux, die zowel met de stam The Wild Magnolias (onder leiding van Bo Dollis) als zijn eigen stam The Golden Eagles veelvuldig muziek opnam. Om een lang verhaal kort te maken: Boudreaux zijn kleinzoon J'Wan en zoon Joseph Jr. zetten de Golden Eagles traditie voort. Een logische stap dus dat juist zij belangrijk waren bij de start van Cha Wa met de typerende indianen chants. My People is het derde album van Cha Wa, waarbij opvalt dat J'Wan slechts een enkele keer opduikt en Jr. dus de hoofdvocalist is geworden. Al is dat bij Cha Wa een rekbaar begrip, want songs als Uptown, Firewater en de live opgenomen cover Shallow Water (een eerbetoon aan zowel Bo Dallis als Big Chief Boudreaux) laten een vocale oorlogsvoering horen vol vraag-antwoord dynamiek. Het laat de andere indianenstammen met veel bravoure weten: "we komen er aan" , wat ook de betekenis is van Cha Wa in "slang" termen.