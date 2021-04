MHBOS: Van het tongetje van Jan naar de glimlach van Matthijs

Een gemiste strafschop, toen nog in het tenue van Achilles 1894, en de uitdagende reactie van tegenstander Jan Wolters was de reden van het eerste bezoek van de cameraploeg van Met het Bord op Schoot in het Ter Apel van Hensens. Met zelfspot stond de aanvaller de vragensteller te woord. Tien afleveringen later is hij met een wereldgoal de superheld van de rubriek.

Op '433'

"Het laat zien dat Onze Club je kan maken en breken", lacht Hensens. In september 2019 scoorde hij namens MSC uit Meppel twee keer tegen Alphense Boys. De 2-0 was wonderschoon en doordat de camera van TV Drenthe op de steiger de streep filmde ging Hensen viral. "Het doelpunt was ook te zien op het populaire account '433'. Het was zeker een bewussie."

Coach Berry Zandink van de Meppelers gaf Hensens vanuit de dug-out de tip te schieten. "Toen ik de vrije trap wilde nemen zette de keeper van de tegenstander nog een extra stap de verkeerde kant op. Ik raakte de bal perfect. Ik liep na de goal meteen naar Barry toe."

Knullig

Van het tongetje van Jan naar de glimlach van Matthijs. Dit keer is Hensens de gevierde man in de rubriek. "De ene keer knullig in de aflevering en het andere keer met je wereldgoal."