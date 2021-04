Dick Lukkien: 'De 987 mensen die er waren hebben een heerlijke middag gehad'

En de oefenmeester zelf uiteraard ook, al ging het niet gemakkelijk tegen de nummer 8 van de eredivisie. "Nee, maar dat hadden we ook niet verwacht. Heracles is gewoon een goede ploeg. Maar op basis van negentig minuten was het wel verdiend."

In de slotfase schoten de emoties van Lukkien alle kanten op, maar dankzij captain Michael de Leeuw was het eind goed al goed. En vooral de tweede goal van de spits (de 2-1) was extra genieten. "Fenomenaal. Dat is typisch De Leeuw, die zulke ballen kan maken. Vond overigens ook de lange bal van Miquel Araujo geweldig. Ik ben er niet zo van om er één speler uit te lichten, maar als je drie keer scoort dan mag dat best. Bovendien bewijst hij zijn waarde op en buiten het veld al het hele seizoen."