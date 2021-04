Weinig asperges beschikbaar vanwege de kou

"We lopen twee tot drie weken achter. Hier waar we nu staan hadden we al lang volop moeten steken. Maar nu is alles in ruste. We willen ze wel uit de grond weg kijken", zegt Sturing.

Hij kan er nog bij lachen, want de hoge prijs compenseert een hoop. "Zoals het nu gaat draaien we eigenlijk toch een goed seizoen. Maar het aanbod is gewoon heel klein. Zelfs collegatelers bellen mij of ik nog wat heb", aldus Sturing.

Vraag deze week groot

Het is gewoon simpelweg te koud. "Als de nachttemperatuur een beetje stijgt, niet te extreem, dan kunnen we een goed seizoen hebben. Maar te warm is ook niet goed. Dat hebben we een paar jaar geleden gehad. Normaal steken we om de dag de asperges. Toen was het zo warm dat we iedere dag moesten steken en dan kwamen er ook nog eens meer kilo's uit de grond dan als we om de dag staken. Dan loopt alles vast. Dan kun je niet kwijt", vertelt de aspergeteler.

Het geringe aanbod is een hard gelach met Koningsdag volgende week en de meivakantie die vandaag begint, waardoor er veel aanloop is. "Vorige week zaterdag hadden we een kistje over en afgelopen zaterdag hadden we een half kistje over. Verder waren we helemaal leeg. Dat is mooi, maar wel spannend, want je wilt de hele dag genoeg hebben. Maar gelukkig redden we het net."