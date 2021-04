Hoofdtrainer Jennie Nijenhuis zwemclub ZPC Hoogeveen geridderd

Hoofdtrainer van zwem- en poloclub Hoogeveen, Jennie Nijenhuis (64), is vanmorgen bij zwembad De Dolfijn door burgemeester Karel Loohuis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Nijenhuis is al vanaf 1990 trainster bij ZPC en heeft in coronatijd besloten dat ze volgend jaar gaat stoppen.

"Ik dacht altijd: van mij hoeft dat niet zo, een lintje. Maar nu ik er één heb gekregen, ben ik er toch heel blij mee", zegt Nijenhuis. "Als je de burgemeester op hoort noemen wat je allemaal hebt gedaan, is dat toch een heleboel."

Nijenhuis werd vanmorgen voor een interview met TV Drenthe Sport naar zwembad De Dolfijn gelokt. Daar stonden collega's, zwemmers, familie en vrienden voor haar klaar.

Carrière

Sinds 1990 is ze al trainster in Hoogeveen. Ze volgde trainingscursussen en werd vervolgens in 1995 hoofdtrainer bij ZPC. Onder haar leiding groeide het ledenaantal van de vereniging fors en kwamen er steeds meer zwemmers van buitenaf naar Hoogeveen.

De club zwemt in de eredivisie en behoort tot de top tien van Nederland. Verschillende zwemmers wonnen onder haar meerdere Nederlandse titels. En drie van haar zwemmers deden mee aan de Europese Kampioenschappen.

Achttien uur per week staat ze aan het bad voor zwemtrainingen. Ook regelt ze land- en krachttraining voor de club, schrijft ze zwemmers in voor wedstrijden en begeleidt ze daar. Daarnaast is ze ook nog official bij de KNZB en zit ze in een commissie die praat over de toekomst van ZPC. Ook gaat ze sinds 2010 met haar topzwemmers ieder jaar op trainingskamp op Tenerife.

Meer lintjes

In alle twaalf gemeenten in Drenthe zijn de burgemeesters inmiddels druk bezig om mensen thuis of op een speciale locatie te verrassen met een lintje. Vanmiddag wordt bekend hoeveel Drenten in totaal een koninklijke onderscheiding hebben gekregen en vanavond vind je op onze website een overzicht van alle Drentse gedecoreerden.

