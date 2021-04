Penningmeester verduistert 12.000 euro van archeologievereniging: werkstraf

Een man uit Klazienaveen is veroordeeld tot 160 uur werkstraf, omdat hij als penningmeester 12.000 euro van een archeologievereniging heeft verduisterd. De rechter in Assen vindt bewezen dat hij dat geld in de periode van november 2015 tot januari 2019 heeft wegenomen van de landelijke Vereniging voor Archeologische Experimenten en Educatie (VAEE).

De 61-jarige man ontkent stellig dat hij dat gedaan heeft, en gaat in hoger beroep.

Geld belegd

De Klazienavener werd naar eigen zeggen in 2015 gevraagd om voor de vereniging op te treden als penningmeester. "De vereniging lag op zijn gat", zei de man tegen de rechter. In januari 2019 bleek dat er geen geld niet meer op de rekening stond. Het was belegd.

Dat was met toestemming gebeurd, zei de man. "Ik ben de verplichting aangegaan om tien jaar te beleggen en zou de vereniging het bedrag met zes procent rente terug kunnen betalen". Dit stond volgens hem in de stukken. "Maar een deel van het dossier is weg", aldus de man.

Hypotheek dochter

Volgens de officier van justitie staat het dossier over de zaak vol met verklaringen dat er geen toestemming is gegeven om 12.000 euro te beleggen. De aanklager stelt dat de ex-penningmeester het geld gebruikte voor de hypotheek van zijn dochter. De man had nog geen strafblad en de officier stelde een werkstraf van 160 uur voor.

Die strafeis nam de rechter over. Hij besliste ook dat de Klazienavener het gestolen geld moet terugbetalen aan de vereniging. Dit hoorde de man niet meer. "Niemand heeft respect voor mij", brieste hij, terwijl hij de rechtszaal uitstampte.